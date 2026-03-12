پایداری برق پایتخت در اوج تهدیدات/شبکه برق تهران مدیریت هوشمند می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان،ظهر پنجشنبه با حضور در شرکت توزیع برق تهران بزرگ با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: امروز کشور در یک جنگ تمامعیار قرار دارد و همکاران صنعت برق با حضور در میدان، برای رفع خاموشیها و پایداری شبکه برق تلاش میکنند که این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد.
استاندار تهران ادامه داد: حضور نیروهای عملیاتی صنعت برق برای رفع عیوب شبکه، وصل مجدد برق و حفظ پایداری خدمات در سطح شهر، اقدامی ارزشمند و قابل تحسین است.
معتمدیان با اشاره به عملکرد دستگاههای خدماترسان در پایتخت گفت: امروز خدماتی که توسط مجموعه دستگاههای خدماترسان، بهویژه شرکت توزیع برق تهران بزرگ و مجموعه وزارت نیرو ارائه میشود، قابل تقدیر است و رضایتمندی قابل توجهی در میان مردم ایجاد کرده است.
وی افزود: از ابتدای فعالیت دولت که توفیق همکاری با مجموعه صنعت برق را داشتهایم، شاهد مدیریت هوشمندانه و استفاده از ظرفیتهای نوین در این مجموعه بودهایم و در حوزه هوشمندسازی، شرکت توزیع برق تهران بزرگ در استان تهران جزو دستگاههای پیشرو محسوب میشود و آثار این رویکرد امروز در مدیریت بهتر شبکه برق قابل مشاهده است.
استاندار تهران با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای هوشمند گفت: هرچه زیرساختهای ما به سمت هوشمندسازی حرکت کند، مدیریت خدمات نیز دقیقتر و کاملتر خواهد شد.
معتمدیان با اشاره به چالشهای یک سال گذشته در حوزه انرژی خاطرنشان کرد: در یک سال اخیر بهدلیل ناترازی انرژی، مشکلات سوخت، کاهش بارشها و برخی مسائل تولید، شرایط دشواری در حوزه تأمین برق وجود داشت، اما مجموعه صنعت برق همواره پای کار بود و توانست خدمات لازم را به مردم ارائه دهد.
وی همچنین با اشاره به شرایط جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان گفت: در این مدت که تمرکز دشمن بر پایتخت بود و تلاش داشت با ایجاد ناامنی و نارضایتی، شرایط کشور را دچار اختلال کند، کارکنان دستگاههای خدماترسان بهویژه صنعت برق با تلاش مضاعف در کنار مردم حضور داشتند.
استاندار تهران ادامه داد: بر اساس نظرسنجیها و گزارشهایی که دریافت کردهایم، حتی برخی مردم معتقد بودند خدماترسانی در دوران جنگ از برخی مقاطع عادی نیز بهتر بوده است که این نشاندهنده انگیزه، تعهد و روحیه جهادی کارکنان دستگاههای خدماترسان است.
وی با تأکید بر اینکه حضور کارکنان خدماترسان در کنار مردم در شرایط بحران بسیار مهم است، گفت: در شرایطی که مردم صدای انفجار، بمباران و تهدیدات مختلف را تجربه میکنند، اینکه بدانند خدمتگزارانشان در دستگاههای اجرایی کنار آنها هستند، باعث افزایش آرامش و اعتماد عمومی میشود.
معتمدیان همچنین از اقدامات انجامشده در حوزه فناوری و استفاده از ظرفیت نخبگان در شرکت توزیع برق تهران بزرگ قدردانی کرد و افزود: استفاده از فناوریهای نوین و حرکت به سمت بهرهگیری از دانش و توان نخبگان، از نقاط قوت مجموعه صنعت برق در استان تهران است.
وی ابراز امیدواری کرد با پیروزی جبهه حق و پایان شرایط جنگی، روند بازسازی خسارتها و توسعه خدماترسانی با سرعت بیشتری دنبال شود.
نظر شما