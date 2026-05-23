۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳

اجرای طرح ملی سنجش سلامت روان در مازندران

ساری - مدیرکل بهزیستی مازندران گفت:طرح ملی سنجش سلامت روان ویژه شهروندان بالای ۱۸ سال از ابتدا تا پایان خرداد ماه در سراسر استان مازندران اجرا می‌شود

رقیه رحمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ملی سنجش سلامت روان در سطح استان خبر داد و این طرح را یکی از راهبردی‌ترین برنامه‌های پیشگیرانه برای صیانت از بهداشت روان و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان عنوان کرد.

وی با اشاره به پیامدهای روحی ناشی از شرایط جنگ تحمیلی سوم و بحران‌های جاری در جامعه گفت در روزهایی که جامعه با اخبار دشوار و فشارهای روانی متعدد دست و پنجه نرم می‌کند مراقبت از سلامت روان به یک اولویت فوری تبدیل شده است. از آنجا که بسیاری از آسیب‌های روانی ماهیتی خاموش و پنهان دارند اجرای این طرح فرصتی فراهم می‌آورد تا وضعیت روحی افراد به دقت پایش شده و پیش از عمیق شدن چالش‌ها حمایت‌های لازم ارائه شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران در تشریح جزئیات این طرح افزود بستر ارزیابی آنلاین و استاندارد برای تمامی شهروندان بالای ۱۸ سال فراهم شده است. در این فرآیند نتایج به دست آمده توسط متخصصان تحلیل شده و در صورت نیاز به مداخلات تکمیلی افراد برای بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و حمایتی به مراکز تخصصی معرفی می‌شوند.

رحمانی با تأکید بر اصل محرمانگی و حفظ حریم خصوصی شرکت‌کنندگان تصریح کرد رسالت اصلی ما در این پویش ایجاد فضایی برای خودآگاهی بیشتر و توانمندسازی روانی شهروندان است تا جامعه بتواند با تاب‌آوری بالاتر و آرامش عمیق‌تری در مسیر زندگی گام بردارد.

وی در پایان از مردم برای پیوستن به این حرکت ملی دعوت کرد و گفت آگاهی و پیشگیری پایدارترین سرمایه‌های سلامت روان هستند. امیدواریم با مشارکت آگاهانه هم استانی‌های عزیز شاهد گامی موثر در مسیر بهبود وضعیت روانی و آرامش پایدار جامعه باشیم.

لینک شرکت در پویش:
https://behzisti.porsline.ir/s/PSY-Screen

