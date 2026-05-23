اجرای طرح ملی سنجش سلامت روان در مازندران

رقیه رحمانی در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح ملی سنجش سلامت روان در سطح استان خبر داد و این طرح را یکی از راهبردی‌ترین برنامه‌های پیشگیرانه برای صیانت از بهداشت روان و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان عنوان کرد.

وی با اشاره به پیامدهای روحی ناشی از شرایط جنگ تحمیلی سوم و بحران‌های جاری در جامعه گفت در روزهایی که جامعه با اخبار دشوار و فشارهای روانی متعدد دست و پنجه نرم می‌کند مراقبت از سلامت روان به یک اولویت فوری تبدیل شده است. از آنجا که بسیاری از آسیب‌های روانی ماهیتی خاموش و پنهان دارند اجرای این طرح فرصتی فراهم می‌آورد تا وضعیت روحی افراد به دقت پایش شده و پیش از عمیق شدن چالش‌ها حمایت‌های لازم ارائه شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران در تشریح جزئیات این طرح افزود بستر ارزیابی آنلاین و استاندارد برای تمامی شهروندان بالای ۱۸ سال فراهم شده است. در این فرآیند نتایج به دست آمده توسط متخصصان تحلیل شده و در صورت نیاز به مداخلات تکمیلی افراد برای بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای و حمایتی به مراکز تخصصی معرفی می‌شوند.

رحمانی با تأکید بر اصل محرمانگی و حفظ حریم خصوصی شرکت‌کنندگان تصریح کرد رسالت اصلی ما در این پویش ایجاد فضایی برای خودآگاهی بیشتر و توانمندسازی روانی شهروندان است تا جامعه بتواند با تاب‌آوری بالاتر و آرامش عمیق‌تری در مسیر زندگی گام بردارد.

وی در پایان از مردم برای پیوستن به این حرکت ملی دعوت کرد و گفت آگاهی و پیشگیری پایدارترین سرمایه‌های سلامت روان هستند. امیدواریم با مشارکت آگاهانه هم استانی‌های عزیز شاهد گامی موثر در مسیر بهبود وضعیت روانی و آرامش پایدار جامعه باشیم.

لینک شرکت در پویش:

https://behzisti.porsline.ir/s/PSY-Screen