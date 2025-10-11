به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه رحمانی از آموزش مهارتهای زندگی به بیش از ۲۳ هزار نفر از اقشار مختلف استان با هدف ارتقای تابآوری اجتماعی خبر داد و گفت: در نیمه نخست امسال، بیش از ۲۰۰ هزار خدمت مشاورهای و روانشناختی به مردم ارائه شده است.
وی با اشاره به آغاز هفته سلامت روان از ۱۸ تا ۲۴ مهرماه با شعار «دسترسی به خدمات سلامت روان در بلایا و شرایط اضطراری»، اظهار داشت: سلامت روان از ارکان اصلی سلامت عمومی جامعه محسوب میشود و ارتقای آن از وظایف اساسی سازمان بهزیستی است.
وی با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال جاری، بیش از ۱۰۵ هزار تماس مشاورهای از طریق سامانه تلفنی ۱۴۸۰ ثبت شده است، افزود: این خط با عنوان «صدای مشاور» از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب به صورت تماموقت در هفت روز هفته فعال بوده و خدمات تخصصی در حوزههای فردی، خانوادگی، کودک و نوجوان، تحصیلی، شغلی، پیش از ازدواج و طلاق ارائه میدهد.
رحمانی همچنین از ارائه خدمات حضوری مشاورهای به ۹۷ هزار و ۸۴۷ نفر در مراکز دولتی و غیردولتی مشاوره استان خبر داد و گفت: این خدمات در قالب مشاوره فردی، گروهی، تربیتی، تحصیلی، خانواده و مداخلات روانی در بحرانها ارائه شده است.
سرپرست بهزیستی مازندران از اجرای طرحهای آموزشی متعدد با هدف تحکیم بنیان خانواده و ارتقای مهارتهای روانی-اجتماعی در استان خبر داد و افزود: در شش ماهه نخست امسال، ۲۳ هزار و ۹۳۱ نفر از شهروندان در قالب طرح آموزش مهارتهای زندگی، ۱۰ مهارت اساسی از جمله خودآگاهی، ارتباط مؤثر، مدیریت خشم، حل مسئله، تصمیمگیری، تفکر نقادانه، همدلی، کنترل هیجان و… را فرا گرفتند.
وی ادامه داد: همچنین در راستای ازدواج آگاهانه و پایدار، ۸ هزار و ۲۷۸ جوان در کارگاههای آموزش پیش از ازدواج شرکت کردهاند. به علاوه، ۱۴ هزار و ۱۰۸ زوج در پنج سال نخست زندگی مشترک، از آموزشهای مرتبط با تحکیم روابط زناشویی بهرهمند شدهاند.
رحمانی از اجرای طرح آموزش والدین و نوجوانان برای بهبود روابط خانوادگی در دوران بلوغ خبر داد و گفت: در این طرح، دو هزار و ۴۹۲ نفر شامل والدین و فرزندان آنها تحت آموزش قرار گرفتند.
وی همچنین با اشاره به خدمات بهزیستی در شرایط بحران، از اجرای طرح مشاوره و حمایتهای روانی–اجتماعی در بلایا (محب) خبر داد و گفت: در این طرح، با مشارکت روانشناسان و مشاوران داوطلب، به یکهزار و ۶۰۸ نفر آموزشهای مرتبط با مدیریت استرس و اضطراب ارائه شد.
رحمانی از اجرای طرح بهبود روابط زوجین برای یکهزار و ۱۴۶ نفر در راستای کاهش تعارضات زناشویی نیز خبر داد و افزود: این طرح با رویکرد ازدواج آگاهانه و تقویت مهارتهای ارتباطی اجرا شده است.
وی با اشاره به غربالگری اضطراب کودکان ۵ تا ۶ ساله، تصریح کرد: در این طرح، ۹۵۹ کودک مورد بررسی قرار گرفتهاند که در صورت مشاهده علائم اضطرابی، جهت دریافت مداخلات تخصصی به مراکز درمانی ارجاع داده شدند.
سرپرست بهزیستی مازندران از فعالیت ۲۲۰ مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دولتی و غیردولتی در سطح استان خبر داد و گفت: این مراکز خدمات تخصصی متنوعی در حوزههای فردی، خانوادگی، ازدواج و تحصیلی به مردم ارائه میدهند.
