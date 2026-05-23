به گزارش خبرنگار مهر، وحید خاتمی در آیین بزرگداشت هفته روابط عمومی‌ها با بیان اینکه امروز در حساس‌ترین بزنگاه تاریخی قرار داریم که هر روایت می‌تواند به یأس یا امیدآفرینی در جامعه منجر شود، گفت: از مدیران تصمیم‌ساز استان انتظار داریم تا روابط‌ عمومی‌ها را از حاشیه به متن سازمان‌ها انتقال دهند.

وی با بیان اینکه شرایط برای فعالیت روابط‌عمومی‌ها باید فراهم شود تا با رفع موانع موجود، زمینه برای بهره‌مندی از تجربیات ارزشمند کسب شده در دوران بحران و تبدیل آن به «سرمایه مدیریتی» کشور فراهم شود، اظهار کرد: تقویت روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی استان نیارمند رفع موانع ساختاری و بازتعریف جایگاه روابط‌ عمومی‌ها در حکمرانی دستگاه‌های اجرایی است.

خاتمی افزود: تجربه مدیریت بحران‌ها در استان نشان داد که روابط عمومی‌ها فراتر از اطلاع‌رسانی صرف به عنوان ستون‌های مدیریت افکار عمومی و حفظ همبستگی اجتماعی در میدان عمل حضور دارند.

معاون روابط عمومی اداره‌ کل حوزه استاندار زنجان با اشاره به ایام دشوار سال گذشته و ایام جنگ تحمیلی در سال جاری، افزود: در این شرایط حساس، هماهنگی منسجم و ارائه روایت شفاف، دقیق و واحد از سوی متولیان امر و بازتاب آن توسط روابط‌عمومی‌ها، مانع از التهاب‌آفرینی و شایعه‌سازی شد که این عملکرد مصداق عینی تقدم «اهم بر مهم» در مدیریت بحران بود.

خاتمی با بیان اینکه جایگاه روابط‌ عمومی آرام‌آرام در متن حکمرانی دستگاه‌ها در حال تثبیت است، تصریح کرد: با این وجود، فعالان این عرصه همچنان با چالش‌های ساختاری و فرساینده‌ای مواجه‌اند که مانع از تحقق حداکثری ظرفیت‌های این حوزه می‌شود.

جایگاه روابط‌عمومی آرام‌آرام در متن حکمرانی دستگاه‌ها در حال تثبیت است ولی با این وجود، فعالان این عرصه همچنان با چالش‌های ساختاری مواجه هستند.

معاون روابط عمومی اداره‌ کل حوزه استاندار زنجان کمبود نیروی انسانی متخصص، فقدان بودجه کافی برای تولید محتوای تخصصی، ضعف در ساختار و چارت سازمانی و کم‌توجهی برخی ارکان مدیریتی به جایگاه روابط‌ عمومی را از مهم‌ترین موانع این حوزه برشمرد و تأکید کرد: تا زمانی که جایگاه حقیقی روابط‌عمومی در سازمان به درستی شناخته نشود نمی‌توان از این مجموعه انتظار عملکردی در تراز نیازهای سازمان و جامعه داشت.

وی نقش بی‌بدیل فعالان این حوزه در مدیریت افکار عمومی و خنثی‌سازی جنگ روایت‌ها را یادآور شد و تأکید کرد: تقویت روابط‌عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی استان نیازمند رفع موانع ساختاری و بازتعریف جایگاه روابط‌عمومی‌ها در حکمرانی دستگاه‌های اجرایی است.

روابط‌ عمومی‌ها برای تقویت بخش خصوصی زنجان پای کار باشند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان با تأکید بر ضرورت تقویت حضور روابط‌عمومی‌های واحدهای تولیدی در مجامع استانی، گفت: بخش خصوصی نباید دست‌کم گرفته شود و شورای روابط‌ عمومی می‌تواند با سیاستگذاری، واحدهای تولیدی را به فعال‌سازی روابط‌عمومی‌ها و تقویت بخش خصوصی تشویق کند.

صمد یوسفی‌اصل با تمرکز بر ضرورت تغییر نگاه به جایگاه بخش خصوصی در چرخه‌ اطلاع‌رسانی استان، اظهار داشت: ما امروز با یک بدنه توانمند در بخش خصوصی مواجه هستیم که بار سنگین اشتغال ۵۰ هزار نیروی کار استان را بر دوش می‌کشد که این آمار نشان‌دهنده یک قدرت واقعی است؛ بنابراین نباید با خودباوری پایین، توانمندی‌های خود، دولت و بخش خصوصی‌ را دست‌کم بگیریم.

وی در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر ضعف بخش خصوصی در حوزه اطلاع‌رسانی، تصریح کرد: خلأ موجود در این زمینه باید با تدبیر و برنامه‌ریزی جبران شود.

یوسفی اصل ادامه داد: پیشنهاد مشخص ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت شورای روابط‌عمومی‌های استان و همکاری دستگاه‌هایی همچون اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌گذاری‌های لازم برای تشویق کارخانجات و واحدهای تولیدی جهت ایجاد یا تقویت واحدهای روابط‌ عمومی صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر رویکردهای مدیریتی در استان، از عملکرد استاندار زنجان قدردانی کرد و گفت: نگاه علمی و حرفه‌ای تیم اقتصادی فعلی به شرایط بخش خصوصی، تفاوت محسوسی با دوره‌های گذشته ایجاد کرده که این حمایت‌های همه‌جانبه، فرصتی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان فراهم آورده که شایسته تقدیر است.