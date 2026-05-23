به گزارش خبرگزاری مهر، در نشستی که صبح امروز (شنبه) با حضور مشاور و دستیار مقام معظم رهبری برگزار شد، مقرر گردید بر اساس تفاهم‌نامه ای مشترک، از طریق ارائه خدمات مالی و بانکی، تسهیلاتی به مبلغ دو هزار میلیارد تومان، صرفاً برای تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای دانش‌بنیان و فناور با هدف پایداری شرکت‌ها و حفظ اشتغال نخبگان پرداخت شود.

همچنین ارائه خدماتی نظیر صدور انواع ضمانت‌نامه، انتشار اوراق گام، گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی و حواله‌های ارزی در کنار خدمات مدیریت زنجیره تأمین و تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) برای این واحدها در نظر گرفته شده است.

در این نشست محمد مخبر با قدردانی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجموعه شستا و بانک رفاه کارگران، توجه به احیای شرکت‌های دانش‌بنیان را یک تکلیف ملی دانست و گفت: حمایت از این سرمایه‌های علمی و اقتصادی کشور یک ضرورت انکارناپذیر است و باید با تمام توان از این ظرفیت‌ها صیانت کنیم.

وی با اشاره به اهمیت زیست‌بوم فناوری در اقتصاد ملی افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان موتور محرک پیشرفت کشور هستند. متأسفانه بسیاری از این شرکت‌ها با مشکلاتی از جمله تأمین نقدینگی، مسائل حقوقی، مجوزها و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی مواجه‌اند و باید کمک کرد تا این موانع برطرف شوند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه راه برون‌رفت از چالش‌های ساختاری کشور از گذرگاه نوآوری و فناوری می‌گذرد، هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه را کمک عملی به پایداری و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و حفظ نیروی انسانی متخصص عنوان کرد و افزود: احیا شرکت‌های دانش بنیان به اندازه راه‌اندازی یک شرکت مهم است چراکه گاهی با یک حمایت کوچک مالی می توان شرکتی را که نیاز به توسعه دارد به راه انداخت و امروز خوب می دانیم در میان بیش از ۱۰ هزار شرکت دانش بنیان فعال، بخشی از آنها با حمایت های به هنگام مالی و آموزش در حوزه دانش بازاریابی صادراتی می توانند کمک کشور در روزهای فعلی و شرایط موجود باشند.

مخبر در تشریح اهداف این تفاهم‌نامه گفت: نخستین هدف، تسهیل در تأمین نقدینگی شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان برای نمونه‌سازی و دستیابی به محصول نهایی است تا ریسک‌های اولیه کسب‌وکار کاهش یابد و این شرکت‌ها از طریق مشاوره‌های مدیریت مالی و آموزشی به بلوغ اقتصادی برسند.

مشاور و دستیار رهبری دومین هدف را ارتقای توان رقابتی شرکت‌های نوآور در بازار از طریق صدور ابزارهای اعتباری و ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز برای حضور در پروژه‌های کلان و مدیریت بهینه جریان نقدی و زنجیره تأمین عنوان کرد و افزود: سومین هدف تأمین مالی پایدار شرکت‌های فناور برای توسعه خطوط تولید و زیرساخت‌های فناورانه است و همچنین ارائه خدمات تخصصی ارزی و بانکی برای پشتیبانی از فعالیت‌های توسعه‌ای، بومی‌سازی و توسعه بازارهای صادراتی نیز در این بخش پیش‌بینی شده است.

اسماعیل للگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران نیز در این جلسه ضمن تشکر از مساعی بنیاد ایران پیشرفته در حل مشکلات دانش‌بنیان‌ها، با اشاره به ظرفیت‌های این بانک برای توسعه همکاری‌ها گفت: حل مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد و با تمام توان در مسیر شتاب‌دهی به رشد استارتاپ‌ها و کمک به سودهی شرکت‌های فناور گام برمی‌داریم و به عنوان بانکی پیش رو به دنبال حمایت از استارتاپ های جوان و نوپا تا مرحله ساخت و تولید محصول و صادراتی شدن اقدامات آنها همراهشان خواهیم بود.

گفتنی است در حاشیه این امضای تفاهم‌نامه، معاونان بانک رفاه کارگران و امیر لاجوردی معاون فناوری های پیشران بنیاد ایران پیشرفته، بر گسترش تعاملات علمی، توسعه استفاده از هوش مصنوعی در اقدامات پیش رو و همچین هم‌افزایی دانشی میان دو مجموعه تأکید کردند.