به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی، عصر شنبه در حاشیه جلسه معادن استان که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، ضمن گرامیداشت سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: جلسات معادن استان به‌صورت ماهانه و با هدف بررسی مسائل، چالش‌ها و تسریع در رفع موانع این حوزه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به محورهای مطرح‌شده در نشست اخیر افزود: در جلسه امروز، پرونده تعدادی از معادنی که دارای مجوزهای قدیمی بودند اما در مسیر اخذ پروانه بهره‌برداری با مشکلاتی مواجه شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین موضوع معارضین برخی معادن و موانع موجود در مسیر فعالیت آن‌ها بررسی و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات اتخاذ شد.

استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های معدنی استان گفت: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر جایگزینی درآمدهای پایدار به جای منابع نفتی، گلستان با برخورداری از زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل، مسیرهای ترانزیتی و ظرفیت‌های ریلی، آمادگی بالایی برای توسعه فعالیت‌های معدنی دارد.

طهماسبی در ادامه با اشاره به ظرفیت منحصربه‌فرد استان در تولید «یُد» اظهار کرد: بهره‌برداری از یُد در گلستان طی دو دهه اخیر، علاوه بر تأمین نیاز داخلی و صنایع دارویی، نقش مهمی در ارزآوری کشور ایفا کرده است.

وی افزود: این ظرفیت می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی برای استان ایجاد کند، به شرط آنکه منابع حاصل از فروش و صادرات آن به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و منافع آن در توسعه منطقه‌ای نمود پیدا کند.

استاندار گلستان با اشاره به برخی چالش‌های اجتماعی ناشی از عملکرد گذشته برخی بهره‌برداران اظهار کرد: به دلیل عدم ایفای کامل مسئولیت‌های اجتماعی در برخی مناطق معدنی و ایجاد تنش‌های اجتماعی، فعلاً صدور مجوز جدید در این حوزه متوقف شده است.

وی خاطرنشان کرد: اولویت مدیریت استان این است که سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه معدن، به‌ویژه در شهرستان‌های شمالی از جمله گمیشان، بندرترکمن، آق‌قلا، اینچه‌برون، گنبدکاووس و مراوه‌تپه، در کنار فعالیت اقتصادی، نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز متعهد باشند تا مردم این مناطق از منافع معادن بهره‌مند شوند.