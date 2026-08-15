احسان مهدی که از امشب ۲۴ مرداد با «محفل ستاره ها» به شبکه سه میآید درباره پخش این برنامه به خبرنگار مهر گفت: به نظرم کودکان این روزها به یک فضای ویژه برای خودشان نیاز دارند و «محفل ستارهها» میتواند همین نقش را ایفا کند؛ یعنی یک جایزه و اتفاق ویژه برای بچهها باشد تا در شرایطی که سختیهای زیادی را تحمل کردهاند، بتوانند کمی آرامش داشته باشند و حالوهوایشان تغییر کند.
وی با اشاره به فصل قبلی برنامه یادآور شد: «محفل ستارهها» در ایام عید در شرایطی پخش شد که کشور در فضای جنگ، دلهره و حتی زیر سایه موشکها قرار داشت. اما این بار ضبط برنامه و هم پخش آن در شرایطی انجام میشود که بچهها میتوانند با خیال راحت بنشینند و برنامه را تماشا کنند. شاید این تنها کاری باشد که در این مقطع از دست ما برای آنها برمیآید.
این مجری بازیگر حوزه کودک اضافه کرد: امیدوارم تلاش ما و تیم بزرگی که در اینجا حضور دارند، مورد قبول بچههایی قرار بگیرد که در این مدت شرایط سختی را تحمل کردهاند.
وی درباره ضبط این فصل با حضور کودکان عنوان کرد: همین که امروز در کنار هم هستیم خدا را شکر میکنیم؛ اینکه دوباره این صندلیها پر شدهاند، خودش اتفاق مهمی است. اگر شرایط به شکل دیگری بود، شاید اصلاً امکان برگزاری «محفل ستارهها» وجود نداشت و برنامه هم به شکل دیگری ساخته میشد.
مهدی اضافه کرد: صندلی های خالی کودکان را در برنامه تصور کنید اما امروز در یک فضای خوب و امن این اتفاق رقم خورده و واقعاً احساس میکنم همین موضوع یک نعمت است. وقتی به آن فکر میکنم، میبینم حضور همه عوامل و کودکان در اینجا، اتفاق ارزشمندی است. واقعاً بعد از جنگ دلمان برای چنین اتفاقاتی در تلویزیون تنگ شده بود.
وی درباره تمایز با فصل قبل نیز توضیح داد: بچههایی که اکنون مشغول کار هستند و محمدحسین هاشمی تهیه کننده از حدود یک ماه پیش از ضبط روی این موضوع کار کردهاند. ما هم به آنها پیوستیم. با توجه به موفقیت «محفل» و همچنین موفقیت «محفل ستارهها»، طراحی جدیدی انجام دادهاند و ما نیز در این مسیر کمک میکنیم و با همفکری یکدیگر، بخشهای مختلف را پیش میبریم.
مهدی درباره بازخوردهای برنامه در فصل های قبل نیز گفت: خدا را شکر بازخوردها همیشه خوب بوده است. گاهی همین بازخوردها خستگی آدم را از بین میبرد. در زمان پخش «محفل ستارهها» هر جا میرفتیم، بچهها تکیهکلامهای برنامه را تکرار میکردند و بسیاری از آنها حتی همان شوخیهای من در برنامه را با خودشان همراه کرده بودند. این موضوع برای ما بسیار لذتبخش بود.
وی در پایان بیان کرد: الان هم خدا را شکر فضای صمیمانهای میان میزبانها، آقای مدرس و دیگر عوامل شکل گرفته است. همین حال خوب و صمیمیت، به نظرم یکی از دلایلی است که باعث میشود چنین بازخوردهایی در بیرون برنامه شکل بگیرد.
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