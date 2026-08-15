به گزارش خبرنگار مهر، موضوع به محدودهای در روستای پورزند از دهستان لواسان بزرگ، در مرزهای پیرامون شهرستانهای شمیرانات و پردیس مربوط میشود؛ منطقهای که بنا بر گزارشهای محلی، ابتدا برای اجرای فعالیتهای مرتبط با یک پروژه ملی برداشت و تسطیح شده بود، اما پس از پایان آن پروژه، به محل تخلیه نخالههای ساختمانی و بخشی از ضایعات تبدیل شده است.
در سالهای اخیر، اعتراضهای متعددی نسبت به ادامه این روند مطرح شده و مکاتباتی نیز با مسئولان شهرستانی، استانی، نمایندگان مجلس و دستگاههای مرتبط انجام شده است. با این حال، آنچه اکنون بیش از خود انباشت نخالهها مورد پرسش قرار گرفته، باز بودن مسیر دسترسی به این محدوده و نبود یک اقدام بازدارنده جدی برای جلوگیری از تردد خودروهای حمل نخاله است.
بر اساس توضیحات ارائهشده، بخشی از نخالههای پروژههای ساختمانی که امکان انتقال آنها به محلهای تعیینشده از جمله منطقه گندک وجود نداشته، در این محدوده تخلیه شده است؛ ادعایی که در صورت تأیید، میتواند این پرسش را مطرح کند که نظارت بر مقصد نهایی نخالههای ساختمانی پروژههای بزرگ منطقه بر عهده کدام دستگاه است و چرا با وجود اعتراضهای چندباره، این روند متوقف نشده است.
چرا مسیر دسترسی مسدود نمیشود؟
یکی از مهمترین انتقادهای مطرحشده متوجه نحوه مدیریت مسیر ورود به این محدوده است.
منتقدان میگویند اگر تخلیه نخاله در این نقطه ممنوع است، سادهترین اقدام میتواند مسدود کردن کامل مسیر دسترسی خودروهای سنگین باشد؛ نه اینکه صرفاً پس از هر بار تخلیه، موضوع با مکاتبه و اعتراض دوباره پیگیری شود.
پیشنهاد مطرحشده، ایجاد حفاری و موانع فیزیکی در مسیر و نصب نیوجرسی برای جلوگیری از ورود کامیونهاست؛ اقدامی که به گفته پیگیران محلی میتواند هزینه و امکان تخلیه غیرمجاز را برای پیمانکاران کاهش دهد.
در مقابل، ادامه باز بودن مسیر این پرسش را متوجه مدیریت شهری پردیس و فرمانداریهای شمیرانات و پردیس میکند که اگر محل تخلیه مورد تأیید نیست، چرا دسترسی به آن همچنان امکانپذیر است؟
شهرداری پردیس چه نقشی دارد؟
بخش دیگری از انتقادها متوجه شهرداری پردیس و پیمانکارانی است که در محدوده این شهرستان فعالیت دارند.
در گزارشهای محلی، ادعا شده است که بخشی از نخالههای ساختمانی مربوط به فعالیتهای عمرانی و ساختمانی منطقه، توسط پیمانکاران به این محدوده منتقل میشود.
در چنین شرایطی، صرفاً اشاره به «تخلف پیمانکار» نمیتواند پاسخ کاملی به مسئله باشد؛ زیرا اگر پیمانکار تحت نظارت شهرداری فعالیت میکند، این سؤال مطرح است که سازوکار کنترل مبدأ، مسیر حمل و مقصد نهایی نخالهها چگونه اجرا میشود و مسئولیت نظارت بر عملکرد پیمانکاران بر عهده چه نهادی است.
شهرداری پردیس همچنین باید توضیح دهد، که آیا اساساً تخلیه نخاله در این محدوده مجوزی دارد؟ اگر ندارد، چه تعداد گزارش یا تخلف در این زمینه ثبت شده و چه برخوردی با پیمانکاران یا خودروهای متخلف صورت گرفته است؟
هشدار درباره احتمال تشدید خطر سیلاب
مسئله اما فقط به آلودگی و انباشت نخاله محدود نمیشود.
بنا بر گزارشهای محلی، در بخشی از این منطقه عملیات تسطیح گسترده انجام شده و حجم قابل توجهی از خاک جابهجا شده است.
منتقدان هشدار میدهند که تغییر وضعیت طبیعی زمین و ایجاد مسیرهای جدید برای حرکت روانآب میتواند در زمان بارندگی شدید، خطر انتقال آب و گلولای به سمت مناطق پاییندست، را افزایش دهد.
این نگرانی البته نیازمند بررسی کارشناسی دستگاههای مسئول است؛ اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا پیش از تسطیح و تغییر مسیر طبیعی روانآبها، ارزیابی مشخصی درباره پیامدهای آن انجام شده است؟
اگر چنین ارزیابیای انجام شده، نتایج آن چه بوده و آیا برای مدیریت خطر سیلاب اقدامی صورت گرفته است؟
فرمانداریهای پردیس و شمیرانات زیر سؤال
آنچه این پرونده را از یک تخلف ساده در زمینه تخلیه نخاله فراتر میبرد، قرار گرفتن محل موردنظر در محدودهای است که چند دستگاه و مدیریت محلی با آن در ارتباط هستند.
از یک سو، فرمانداری و شهرداری پردیس با فعالیتهای عمرانی و پیمانکاران این شهرستان مرتبطاند و از سوی دیگر، محدوده مورد اعتراض در حوزه دهستان لواسان بزرگ و شهرستان شمیرانات قرار دارد.
به همین دلیل، این پرسش مطرح است که چرا فرمانداری پردیس و فرمانداری شمیرانات تاکنون یک سازوکار مشترک و عملیاتی برای تعیین تکلیف این محل ایجاد نکردهاند؟
اگر تخلیه نخاله غیرقانونی است، چرا مسیر دسترسی به محل به شکل دائمی بسته نمیشود؟ اگر قانونی است، مجوز آن از سوی چه دستگاهی صادر شده است؟ و اگر هیچیک از این دو حالت وجود ندارد، مسئولیت توقف تخلف با کدام نهاد است؟
پیگیریهای انجامشده، بنا بر اطلاعات ارائهشده، طی چند سال گذشته به محیط زیست، فرمانداریها، بخشداریها و حتی نمایندگان مجلس منتقل شده است. همچنین موضوع در بازدیدهای میدانی نیز مطرح شده و حتی اعتراضهایی در محل میان پیگیران و پیمانکاران شکل گرفته است.
با این حال، نتیجهای که برای افکار عمومی قابل مشاهده باشد، هنوز روشن نیست.
محیط زیست؛ چرا برخورد بازدارندهای دیده نمیشود؟
یکی دیگر از پرسشهای اصلی متوجه اداره محیط زیست است.
اگر تخلیه نخاله و ضایعات در این منطقه بدون مجوز انجام میشود، چرا برخورد مؤثر و بازدارندهای صورت نگرفته است؟ آیا برای متخلفان پروندهای تشکیل شده؟ جریمهای اعمال شده؟ دستور توقف صادر شده؟ یا پرونده همچنان میان دستگاههای مختلف در حال مکاتبه است؟
در چنین پروندههایی، صرف انجام مکاتبات اداری نمیتواند جایگزین اقدام اجرایی شود؛ بهخصوص زمانی که تخلف ادعایی در یک نقطه ثابت و قابل شناسایی رخ میدهد.
اکنون پس از چند سال پیگیری، مسئله اصلی دیگر فقط این نیست که «چه کسی نخاله ریخته است». پرسش مهمتر این است که چه دستگاهی باید جلوی ادامه این روند را بگیرد و چرا هنوز این اتفاق نیفتاده است؟
فرمانداری پردیس، فرمانداری شمیرانات، شهرداری پردیس و دستگاههای محیط زیستی هر کدام بخشی از این زنجیره مسئولیت را بر عهده دارند و انتظار میرود درباره وضعیت این محدوده، مجوزهای احتمالی، عملکرد پیمانکاران، نحوه انتقال نخالهها، اقدامات انجامشده برای انسداد مسیر و همچنین خطرات احتمالی ناشی از تغییر وضعیت زمین و روانآبها توضیح دهند.
در نهایت، پرسش ساده اما تعیینکننده این است: اگر این محدوده محل مجاز تخلیه نخاله نیست، چه چیزی مانع از بسته شدن مسیر و پایان دادن به این روند شده است؟
خبرگزاری مهر آمادهاست، توضیحات شهردار پردیس، فرماندار پردیس، فرماندار شمیرانات، محیط زیست و سایر دستگاههای مسئول و پاسخها و مستندات آنها را بدون کموکاست منتشر کند.
نظر شما