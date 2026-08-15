ماجرای ۷۰۰ میلیون دلار ارز دارو و تجهیزات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی‌مجد، در تشریح هدف اختصاص منابع ارزی برای خرید دارو و تجهیزات پزشکی، اظهار داشت: هدف از مجوز برداشت یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی این بود که در نهایت حدود ۷۰۰ میلیون دلار دارو و تجهیزات پزشکی برای شرایط خاص و اضطراری در کشور ذخیره شود.

وی افزود: هدف اصلی، ایجاد یک دپوی استراتژیک بود تا در شرایط اضطرار، از جمله وقوع جنگ، حوادث گسترده یا بحران‌های مشابه، کشور بتواند برای مدت قابل توجهی ذخایر دارویی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشد.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تصریح کرد: در جلساتی که برای تعیین نحوه هزینه‌کرد این منابع برگزار شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که منابع مذکور صرف تأمین نیازهای روزمره کشور شود یا در مسیر ایجاد ذخایر استراتژیک قرار گیرد.

شهابی‌مجد گفت: در نهایت تصمیم بر این شد که منابع اختصاص‌یافته عمدتاً برای تأمین داروها و تجهیزات ضروری و حیاتی مورد نیاز در شرایط اضطرار هزینه شود تا علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جاری، ظرفیت تاب‌آوری کشور نیز تقویت شود.

وی توضیح داد: در یک کارگروه چهار نفره، فهرست اقلام مورد نیاز بررسی و انتخاب شد و داروها و تجهیزاتی در اولویت قرار گرفتند که در شرایط جنگی، حوادث گسترده و سایر موقعیت‌های اضطراری ضرورت بیشتری دارند.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو افزود: برای مثال، در زمان ورود مجروح به بیمارستان، اقلامی مانند سرم، آلبومین، فرآورده‌های خونی و سایر داروها و تجهیزات حیاتی برای ارائه خدمات درمانی مورد نیاز است؛ بنابراین این اقلام در اولویت تأمین و ذخیره‌سازی قرار گرفتند.

شهابی‌مجد تأکید کرد: تمرکز اصلی بر داروها و تجهیزات حیاتی قرار گرفت؛ یعنی اقلامی که در شرایط اضطرار، جنگ و حوادث گسترده بیشترین اهمیت را دارند و نبود آنها می‌تواند روند ارائه خدمات درمانی را با اختلال مواجه کند.

وی خاطرنشان کرد: در کنار مدیریت شرایط اضطرار، موضوع افزایش تاب‌آوری در شرایط تحریم نیز مورد توجه قرار گرفت تا در صورت تداوم محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی، کشور از ظرفیت ذخیره استراتژیک برای استمرار تأمین داروها و تجهیزات حیاتی برخوردار باشد.