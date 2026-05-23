۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۰

کشف ۳۱ هزار تن کالای احتکاری

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از کشف بیش از ۳۱ هزار تن کالای احتکاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، در تشریح عملکرد ۱۰ روزه قرارگاه مبارزه با احتکار کالای اساسی و گرانفروشی، با تاکید بر اینکه این قرارگاه با محوریت پلیس امنیت اقتصادی فراجا و با همکاری و هم افزایی وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و سازمان تعزیرات ، اصناف و...، برای مقابله همه جانبه و سراسری با احتکار کالای اساسی و گرانفروشی تشکیل شده است، گفت: در این قرارگاه ۱۲۹۷۱ نیرو در قالب ۴۴۵۰ تیم مشترک از بیش از ۴۵ هزار انبار و محل نگهداری کالای اساسی، فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای، نانوایی ، جایگاه عرضه سوخت و کامیون حمل کالا بازدید کردند.

وی با اشاره به تشکیل ۲۵۷ پرونده برای محتکران و گرانفروشان، افزود: در این مدت بیش از ۱۹ هزار تن انواع کالای اساسی از قبیل برنج ایرانی و خارجی، روغن، قند و شکر ، آرد و همچنین مقدار ۴۰۰ تن کود شیمایی، ۵۶۸۰ تن نهاده دامی، ۱۵ تن شیر خشک و بیش از ۶ هزار تن گوشت قرمز و مرغ احتکاری و تاریخ گذشته کشف شد.

سردار رحیمی با اشاره به کشف نزدیک به ۶۶ هزار قلم دارو، ۸۵ هزار قلم انواع مواد شوینده، و بیش از ۲۹۰ هزار لیتر روغن موتور خودرو احتکاری توسط تیم های نظارتی این قرارگاه است، افزود:کالای کشف شده برای رسیدن سریع و با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان تحویل مراکز عرضه شد.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید براینکه تیم های نظارتی مشترک در این قرارگاه با سایر جرایم و مفاسد اقتصادی از جمله کالای قاچاق هم مقابله می کنند و در این مدت ۱۹۲۵ پرونده برای قاچاق چیان کالا تشکیل و در حال رسیدگی است، گفت:در این مدت بیش از ۱۶۱۱ تن کالای اساسی قاچاق ،۲۱۲۰ تن کود شیمیایی قاچاق و ۴۹۱۵ تن نهاده دامی قاچاق و تعداد ۲۵۳۹۷ حلقه لاستیک و مقدار نه میلیون لیتر انواع سوخت قاچاق کشف شد.

وی با اشاره به توقیف ۵۶۳ دستگاه خودرو حامل قاچاق در این مدت، خاطرنشان کرد: هموطنان می توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی به خصوص احتکار کالای اساسی را به صورت شبانه روزی با کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در میان بگذارند.

