کشف ۳۱ هزار تن کالای احتکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، در تشریح عملکرد ۱۰ روزه قرارگاه مبارزه با احتکار کالای اساسی و گرانفروشی، با تاکید بر اینکه این قرارگاه با محوریت پلیس امنیت اقتصادی فراجا و با همکاری و هم افزایی وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و سازمان تعزیرات ، اصناف و...، برای مقابله همه جانبه و سراسری با احتکار کالای اساسی و گرانفروشی تشکیل شده است، گفت: در این قرارگاه ۱۲۹۷۱ نیرو در قالب ۴۴۵۰ تیم مشترک از بیش از ۴۵ هزار انبار و محل نگهداری کالای اساسی، فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای، نانوایی ، جایگاه عرضه سوخت و کامیون حمل کالا بازدید کردند.

وی با اشاره به تشکیل ۲۵۷ پرونده برای محتکران و گرانفروشان، افزود: در این مدت بیش از ۱۹ هزار تن انواع کالای اساسی از قبیل برنج ایرانی و خارجی، روغن، قند و شکر ، آرد و همچنین مقدار ۴۰۰ تن کود شیمایی، ۵۶۸۰ تن نهاده دامی، ۱۵ تن شیر خشک و بیش از ۶ هزار تن گوشت قرمز و مرغ احتکاری و تاریخ گذشته کشف شد.

سردار رحیمی با اشاره به کشف نزدیک به ۶۶ هزار قلم دارو، ۸۵ هزار قلم انواع مواد شوینده، و بیش از ۲۹۰ هزار لیتر روغن موتور خودرو احتکاری توسط تیم های نظارتی این قرارگاه است، افزود:کالای کشف شده برای رسیدن سریع و با قیمت مناسب به دست مصرف کنندگان تحویل مراکز عرضه شد.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید براینکه تیم های نظارتی مشترک در این قرارگاه با سایر جرایم و مفاسد اقتصادی از جمله کالای قاچاق هم مقابله می کنند و در این مدت ۱۹۲۵ پرونده برای قاچاق چیان کالا تشکیل و در حال رسیدگی است، گفت:در این مدت بیش از ۱۶۱۱ تن کالای اساسی قاچاق ،۲۱۲۰ تن کود شیمیایی قاچاق و ۴۹۱۵ تن نهاده دامی قاچاق و تعداد ۲۵۳۹۷ حلقه لاستیک و مقدار نه میلیون لیتر انواع سوخت قاچاق کشف شد.

وی با اشاره به توقیف ۵۶۳ دستگاه خودرو حامل قاچاق در این مدت، خاطرنشان کرد: هموطنان می توانند اخبار و اطلاعات خود را در خصوص جرایم و مفاسد اقتصادی به خصوص احتکار کالای اساسی را به صورت شبانه روزی با کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در میان بگذارند.