آیت الله عباس کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تشدید فشارها و برخوردهای اخیر علیه شیعیان در برخی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، این اقدامات را ظلمی کم‌سابقه علیه ملت‌های منطقه توصیف کرد و هشدار داد: ادامه این روند نه‌تنها به تضعیف جایگاه حکام منطقه منجر خواهد شد، بلکه موجی از بیداری و انسجام در میان شیعیان منطقه ایجاد می‌کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط جاری منطقه گفت: آنچه امروز علیه شیعیان در برخی کشورهای عربی منطقه رخ می‌دهد، صرفاً یک برخورد سیاسی یا امنیتی نیست، بلکه اقدامی سازمان‌یافته در راستای تأمین منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی محسوب می‌شود، اقدامی که علاوه بر تعارض آشکار با حقوق انسانی و موازین حقوق بشر، خیانتی به آرمان فلسطین، قدس شریف و اصول دینی و اخلاقی به شمار می‌آید.

وی افزود: سیاست فشار بر شیعیان و محدودسازی جریان‌های مذهبی مستقل در منطقه، در حقیقت بخشی از پروژه‌ای است که با هدایت آمریکا و همراهی رژیم صهیونیستی دنبال می‌شود و برخی حکام منطقه نیز در مسیر اجرای آن حرکت می‌کنند.

آیت‌الله کعبی با بیان اینکه تجربه‌های تاریخی نشان داده، سیاست سرکوب ملت‌ها نتیجه معکوس به همراه دارد، اظهار کرد: همان‌گونه که رژیم بعث عراق و صدام با وجود همه جنایت‌ها و فشارهایی که علیه شیعیان عراق، ایران و منطقه اعمال کرد، در نهایت شکست خورد، امروز نیز تکرار همان الگو از سوی برخی دولت‌های منطقه راه به جایی نخواهد برد.

وی ادامه داد: تلاش برای متهم‌سازی و تحت فشار قرار دادن شیعیان منطقه، نه‌تنها موجب تثبیت حکومت‌ها نخواهد شد، بلکه وحدت ملی، امنیت داخلی و ثبات سیاسی این کشورها را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: استمرار این رویکرد، زمینه‌ساز شکل‌گیری موج جدیدی از بیداری اسلامی و خیزش اجتماعی در منطقه خواهد شد و ملت‌های مظلوم و مقتدر منطقه در آینده نقش تعیین‌کننده‌تری در معادلات سیاسی ایفا خواهند کرد.

وی با اشاره به نقش پایگاه‌های نظامی آمریکا در تحولات منطقه تصریح کرد: پیش از این نیز برخی مراکز و پایگاه‌های وابسته به آمریکا در منطقه هدف قرار گرفته بودند، اما اکنون با علنی‌شدن فشارها علیه شیعیان، طبیعی است که حوزه‌های علمیه نجف و قم، جریان مقاومت و ملت‌های منطقه نسبت به این روند بی‌تفاوت نمانند.

آیت اللهدکعبی گفت: شیعیان منطقه در برابر ظلم و فشار سکوت نخواهند کرد و این اقدامات با واکنش‌های گسترده و جدی مواجه خواهد شد.

وی همچنین نسبت به تلاش دشمنان برای ایجاد درگیری‌های مذهبی هشدار داد و افزود: پروژه اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، ایجاد فتنه مذهبی و کشاندن ملت‌ها به نزاع‌های فرقه‌ای است، اما علما، روحانیت و حوزه‌های علمیه از هوشیاری لازم برخوردارند و در دام طراحی‌های تفرقه‌افکنانه گرفتار نخواهند شد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: حوزه‌های علمیه و جریان‌های دینی، ضمن پرهیز از هرگونه اختلاف‌افکنی مذهبی، مواضع خود را با صراحت بیشتری علیه سیاست‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی و دولت‌های همراه با این جریان‌ها اعلام خواهند کرد.