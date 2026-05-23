مدال طلا جوانان بر گردن عطیه سادات حسینی/ روزبهانی نقره گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین روز از رقابت‌های آزاد پاراوزنه‌برداری الجزایر، عطیه سادات حسینی ملی پوش پاراوزنه‌برداری کشورمان در دسته ۶۱ کیلوگرم به روی تخته رفت و در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۹۳ کیلوگرم شد. او در حرکت دوم وزنه ۹۸ کیلوگرم را بالای سر برد. حسینی در حرکت سوم از مهار وزنه ۱۰۲ کیلوگرمی بازماند اما مدال طلا جوانان را از آن خود کرد و در این رده سنی، با ثبت رکورد ۱۹۱ کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا مجموع شد.

همچنین نیکو روزبهانی ملی پوش پاراوزنه‌برداری کشورمان در دسته مثبت ۸۶ کیلوگرم به روی تخته رفت و در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۱۳۵ کیلوگرم شد. او در حرکت دوم از مهار وزنه ۱۴۰ کیلوگرمی بازماند. روزبهانی در حرکت سوم وزنه ۱۴۵ کیلوگرمی را بالای سر برد و به مدال نقره دست یافت.