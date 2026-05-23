به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بخشی سورکی اظهار کرد: جشنواره عکس «شبهای انقلاب» با رویکردی هنری و با هدف مستندسازی حضور پرشور مردم در صحنههای جنگ تحمیلی سوم، از سوی انجمن عکس سازمان بسیج هنرمندان استان قم برنامهریزی و اجرا میشود.
وی افزود: این رویداد تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت عکاسان حرفهای و علاقهمندان این حوزه، جلوههایی از حضور مردمی، آیینها و فضای شکلگرفته در شبهایی که مردم در دفاع از کشور به میدان آمدهاند را به تصویر بکشد.
دبیر جشنواره عکس شبهای انقلاب ادامه داد: روایتهای تصویری از این رخدادها میتواند نقش مهمی در ثبت حافظه تاریخی جامعه ایفا کند و جلوههایی از همبستگی، ایستادگی و احساسات جمعی مردم را برای آیندگان ماندگار سازد.
وی گفت: شرکت در این جشنواره برای عموم آزاد است و علاقهمندان میتوانند آثار خود را بهصورت دیجیتال و در قالب فایل عکس ارسال کنند و در این میان، ویرایشهای متعارف از جمله اصلاح نور، رنگ و کادر مجاز است، اما هرگونه دستکاری غیرمستند در آثار پذیرفته نخواهد شد.
رییس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قم با اشاره به محورهای این رویداد افزود: ثبت جلوههای ماندگار حضور مردم در شبهای انقلاب، به تصویر کشیدن آیینها و فضاسازیهای شهری و همچنین روایتهای فردی و خانوادگی از حضور در این تجمعات، از مهمترین محورهای جشنواره به شمار میرود.
وی عنوان کرد: آیین های تشییع، وداع و بزرگداشت شهدای جنگ رمضان، جریان زندگی روزمره مردم در ایام جنگ تحمیلی سوم و اقدامات مرتبط مردمی و جهادی همانند دیوارنویسی، برپایی مواکب و برنامههای دیگر نیز از جمله محورهای این جشنواره عکس است.
وی ادامه داد: هر شرکتکننده امکان ارسال حداکثر ۱۰ اثر در هر یک از بخش های حرفهای و موبایلی را دارد و آثار باید در قالب JPG و با حجم مشخصشده ارسال شوند.
دبیر جشنواره عکس شبهای انقلاب ابراز کرد: به دلیل استقبال صورت گرفته و درخواست های رسیده به دبیرخانه جشنواره، مقرر شد، مهلت ارسال آثار تا ۱۵ خردادماه ۱۴۰۵ تمدید شود و پس از آن، فرآیند داوری آثار انجام میشود.
وی افزود: در بخش موبایلی این جشنواره، برای ۲۰ اثر برگزیده، ۲۰ جایزه ۱۰ میلیون ریالی در نظر گرفته شده و همچنین به برگزیدگان این بخش، ۴ طاقه چادر مشکی اعلا، ۴ دست کامل کیف چرم مردانه و ۴ تابلوفرش مزین به نگین متبرک حرم مطهر امام رضا(ع) اهدا خواهد شد.
بخشی ادامه داد: در بخش دوربین حرفهای نیز برای نفرات برتر، جوایز نقدی ویژهای پیشبینی شده، بهگونهای که رتبه اول ۱۰۰ میلیون ریال، رتبه دوم ۷۰ میلیون ریال و رتبه سوم ۵۰ میلیون ریال دریافت خواهند کرد.
وی در پایان افزود: این جشنواره با مشارکت مجموعههایی از جمله مؤسسه عکاسان قم، خانه مطبوعات استان، حوزه هنری و شهرداری قم برگزار میشود و امید است این جشنواره فرصت و انگیزه ای برای ثبت آثار ارزشمند از این مقطع مهم و تاریخی کشور باشد.
نظر شما