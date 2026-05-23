به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک شامگاه شنبه در تجمع شبانه در سخنان خود با اشاره به تقابل همهجانبه با جبهه استکبار، بر لزوم حفظ انسجام ملی و هوشیاری در برابر جنگ شناختی دشمن تأکید کرد.
وی «جهاد صرفهجویی» را وظیفهای ملی برای عبور از شرایط حساس کنونی دانست و همراهی مردم با مسئولان را کلید پیروزی در نبرد تابآوری اجتماعی برشمرد.
الگوی مقاومت خرمشهر در جنگ شناختی و نبرد ارادهها
حجتالاسلام ذاکری با گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر و یاد شهید جهانآرا، به تبیین مفهوم «خرمشهرهای پیشرو» در بیانات رهبر شهید انقلاب پرداخت و گفت: امروز دشمن اراده و شعور مردم را هدف قرار داده است.
وی راهبرد اساسی در این میدان را گوشبهفرمان بودن نسبت به تدابیر حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، رهبر معظم انقلاب و تقویت اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان دانست تا نقشههای دشمن برای تخریب سرمایه اجتماعی نظام نقشبرآب شود.
آمادگی محور مقاومت برای اجرای فاز نهایی عملیات علیه آمریکا
امام جمعه جاسک در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقهای اشاره کرد و افزود: در حالی که تبادلات دیپلماتیک در جریان است، اما نیروهای مقتدر جمهوری اسلامی و محور مقاومت در میدان عمل، فاز نهایی عملیات علیه آمریکا و متحدانش را دنبال میکنند.
وی با اشاره به ابتکارات نوین نظامی در از کار انداختن پدافندهای دشمن، تأکید کرد: مقاومت خود را برای یک نبرد تمامعیار آماده کرده و دشمن در برابر توانمندیهای جدید ما انگشتبهدهان خواهد ماند.
تنبیه تاریخی متجاوزان با موشکهای نسل جدید
وی با هشدار صریح به رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار خاطرنشان کرد: همانطور که فرماندهان ارشد نظامی تذکر دادهاند، ما هنوز از توانمندی نهایی سلاحهای خود رونمایی نکردهایم. هدف ما در عملیاتهای آتی، درهمشکستن اراده تجاوز و رسیدن به نقطهای از بازدارندگی تامه یا عالی ترین سطح از بازدارندگی است که دشمن حتی فکر دستدرازی به این مرزوبوم را در سر نپروراند.
نظر شما