اسماعیلی: سه دقیقه کابوس وار باخت را رقم زد

صالح اسماعیلی، سرمربی تیم بسکتبال نفت زاگرس جنوبی جهرم، پس از شکست ۹۴ بر ۸۱ تیمش مقابل پالایش نفت آبادان در دور برگشت مسابقات انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، رمز شکست تیمش را در شروع فاجعه‌بار بازی دانست و گفت: در آن سه دقیقه ابتدایی کوارتر اول، تیم ما به شدت بدون تمرکز ظاهر شد.

وی افزود: همان راند ده بر صفر حریف، حاصل اشتباهات فردی و نداشتن تمرکز در دفاع بود. هر برنامه‌ای که برای مهار حریف چیده بودیم، روی همان بی‌دقتی‌ها اجرا نشد و آن اختلافِ ایجادشده، ما را تا پایان بازی تحت فشار گذاشت.

وی با اذعان به اینکه تیمش مجبور به صرف انرژی مضاعف برای جبران شد، تصریح کرد: ما را مجبور کرد انرژی خیلی بیشتری بگذاریم تا عقب‌افتادگی را جبران کنیم، آن هم مقابل تیم پرمهره و باتجربه‌ای مثل آبادان. تیم ما بسیار جوان و کم‌تجربه است.

سرمربی تیم جهرم خاطرنشان کرد: بازیکنان جوان ما که بازی را شروع کردند، نتوانستند آن تمرکز لازم برای چنین دیدار بزرگی را داشته باشند و آن چیزی که باید، در زمین پیاده کنند.

علت غیبت محمد جمشیدی

اسماعیلی در پرسش به نیمکت‌نشینی کامل محمد جمشیدی، کاپیتان باتجربه تیمش، این تصمیم را فنی و مبتنی بر حفظ سلامت بازیکن دانست و توضیح داد: بار سنگین تیم روی دوش محمد جمشیدی است، این را قبول داریم. اما باید قبول کنیم که او ۳۴ سال سن دارد و سلامتی‌اش برای ما در اولویت است.

وی گفت: با توجه به برنامه لیگ، ما هرگز دو بازی پشت سر هم نداریم. محمد اگر قرار باشد در لیگ یا حتی پلی‌آف برای ما بازی کند، حداقل دو تا سه روز برای ریکاوری زمان می‌خواهد.

سرمربی تیم بسکتبال نفت زاگرس جنوبی جهرم در پایان اظهار داشت: با علم به اینکه احتمال پیروزی آبادان بیشتر بود و فشار مسابقه می‌توانست به سلامتی‌اش آسیب بزند، به او استراحت دادیم. خودش دوست داشت بازی کند، اما ما اجازه ندادیم. تصمیم گرفتیم انرژی‌اش را برای بازی با آبادان ذخیره نکنیم، اما متأسفانه آن اتفاقی که می‌خواستیم در کوارتر اول رقم خورد و دیگر نتوانستیم جبران کنیم.

گفتنی است در این دیدار، تیم پالایش نفت آبادان با نتیجه ۹۴ بر ۸۱ مقابل نفت زاگرس جنوبی جهرم به پیروزی رسید.