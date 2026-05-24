موازنه قدرت در منطقه تغییر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی شنبه شب در هشتاد و چهارمین شب از حضور مردم شهرستان رامسر، با گرامیداشت یاد شهدای خدمت به ویژه شهید رئیسی، حضور مستمر مردم در صحنه را یک پدیده تاریخی دانست که ریشه در تأیید و نصرت الهی دارد.

وی با تأکید بر اینکه امروز دست برتر با ایران اسلامی است، گفت: پیش از این مدیریت تنگه هرمز در اختیار ما نبود، اما اکنون این تنگه تنها یک آبراهه نیست؛ بلکه کریدور مدیریت انرژی، کالا و حتی تسلیحات در اختیار جبهه مقاومت قرار دارد.

معاون پارلمانی دولت شهید رئیسی با اشاره به درس‌آموزی از خطاهای تاریخی تصریح کرد: امروز اجازه آشوب‌آفرینی عوامل دشمن در داخل داده نمی‌شود و ما به وظیفه خود در پشتیبانی از نیروهای مسلح عمل می‌کنیم.

حسینی با بیان اینکه جبهه مقاومت توانسته ضربات مهلکی به رژیم صهیونیستی در حیفا، تل‌آویو و حتی منافع آمریکا در امارات وارد کند، افزود: دشمن مدام تهدید می‌کند اما جرات حمله ندارد. امروز با قاطعیت اعلام می‌کنیم که اگر حمله‌ای تکرار شود، دشمن باید منتظر جنگی فرامنطقه‌ای باشد.

وی در توضیح این هشدار افزود: تعبیر «فرامنطقه‌ای» را خود دشمن باید تفسیر کند؛ آیا منظور عملیات در خاک آمریکاست یا نه؟ اما آنچه مسلم است، ما امروز توان ضربه زدن به منافع دشمن را در هر نقطه از جهان داریم.

این مقام مسئول در بخش دیگری با تمجید از رویکرد دولت سیزدهم گفت: شهید رئیسی در کمتر از سه سال نشان داد که با توکل بر خدا و استفاده از مدیران پاکدست، می‌توان بر بزرگترین چالش‌ها غلبه کرد. دولت سیزدهم بدون حاشیه و حاکمیت دوگانه، مشکلاتی مثل کرونا را حل کرد و در سیاست خارجی با فعال‌سازی شرق، مسیر شکوفایی اقتصادی را هموار ساخت.

حسینی با اشاره به تعریف‌های بی‌سابقه رهبر معظم انقلاب از شهید رئیسی، ایشان را الگویی تمام‌عیار برای مدیران خواند و تأکید کرد: شهید رئیسی در بیان مواضع، صراحت لهجه داشت و هرگز چندپهلو سخن نمی‌گفت.

وی در پایان به شهادت حسین امیرعبداللهیان اشاره کرد و افزود: شهید امیرعبداللهیان یک دیپلمات انقلابی و قاطع بود؛ دغدغه‌های او در جریان طوفان‌الاقصی گواه این ویژگی برجسته اوست.