۳ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۰

غریب‌آبادی: خرمشهر نماد پیروزی اراده ملی بر تجاوز بود

معاون وزیر خارجه نوشت: خرمشهر نماد پیروزی اراده ملی بر تجاوزی بود که با محاسبات قدرت‌های حامی متجاوز آغاز شد، اما در برابر ایمان، ایستادگی و خوداتکایی ملت بزرگ ایران شکست خورد.

‏به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزیر خارجه در فضای مجازی مجازی نوشت: ۳ خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، یادآور حقیقتی ماندگار در تاریخ ایران است؛ حقیقتی که با اصول بنیادین منشور ملل متحد نیز پیوند دارد: ملتی که قربانی تجاوز و اشغال شود، از حق ذاتی دفاع مشروع برای صیانت از سرزمین، استقلال و کرامت خود برخوردار است.

وی افزود: خرمشهر نماد پیروزی اراده ملی بر تجاوزی بود که با محاسبات قدرت‌های حامی متجاوز آغاز شد، اما در برابر ایمان، ایستادگی و خوداتکایی ملت بزرگ ایران شکست خورد.

غریب آبادی بیان کرد: امروز نیز ایران همان منطق را دنبال می‌کند: صلح‌طلبی همراه با قدرت، دیپلماسی همراه با عزت، و دفاع قاطع از تمامیت ارضی، استقلال و حقوق مردم و کشور عزیزمان ایران.

محسن صمیمی

