خبرگزاری مهر-دین،حوزه و اندیشه-عصمت علی آبادی:امروز سالگرد شهادت حضرت امام باقر علیه السلام است.در دنیای پرهیاهوی امروز که جست‌وجو برای یافتن الگوهای اصیل اخلاقی و فکری بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، بازخوانی سیره امام محمد باقر (ع) نه یک رویکرد سنتی، که راهکاری برای حل چالش‌های زیستی انسان معاصر است.

در این گفتگو، به سراغ سعید طاووسی مسرور عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی رفته‌ایم تا از نگاه ایشان، لایه‌های پنهان نهضت علمی و مشی اجتماعی پنجمین پیشوای شیعیان را بکاویم. با ما همراه باشید تا در این مصاحبه تحلیلی، درس‌های کاربردی از سیره آن حضرت را برای جامعه امروز مرور کنیم.

با توجه به لقب «باقرالعلوم» (شکافنده دانش‌ها)، امام پنجم چگونه توانستند با تاسیس نهضت علمی و تربیت شاگردان برجسته، پایه‌های تمدن اسلامی را در آن برهه تاریخی مستحکم کنند؟

امام باقر (ع) در دورانی امامت را بر عهده گرفتند که جامعه اسلامی از نظر فکری دچار چنددستگی شدید بود. ایشان با استفاده از فرصت پیش‌آمده و کاهش نسبی فشار سیاسی، نهضت علمی بزرگی را بنیان نهادند که به «شکافنده دانش» ملقب شدند.

این حرکت علمی تنها به تفسیر قرآن محدود نمی‌شد، بلکه ایشان علوم مختلفی همچون کلام، فقه، اخلاق و حتی علوم دیگر را در مکتب خود جای دادند. این تنوع آموزشی، تمدن اسلامی را از یک انحصار فکری خارج کرد و راه را برای شکوفایی تمدنی در دوره‌های بعد هموار ساخت.

ایشان با تربیت شاگردان برجسته‌ای نظیر زراره، محمد بن مسلم و ابوبصیر، شبکه‌ای از اندیشمندان متخصص را در سراسر جهان اسلام ایجاد کردند. این شاگردان، واسطه‌های انتقال دانش امام به نسل‌های آینده و ثبت آن در کتب روایی بودند که امروزه مبنای فقه شیعه است.

اهمیت کار امام در این بود که دانش را از حالت سطحی و تقلیدی به یک متدولوژی مبتنی بر استدلال و عقلانیت تبدیل کردند. ایشان به شاگردان خود می‌آموختند که چگونه با بهره‌گیری از قرآن و سنت پیامبر، پاسخ مسائل مستحدثه (نوپدید) را استنباط کنند.

در نهایت، لقب «باقرالعلوم» به معنای شکافتن قشر رویی دانش و دسترسی به لایه‌های عمیق حقیقت است. این نهضت نه تنها شیعه را به یک هویت فکری منسجم بدل کرد، بلکه استقلال فکری مسلمانان در برابر جریان‌های وارداتی و انحرافی آن عصر را تضمین نمود.

مواجهه امام باقر (ع) با مخالفان و حتی کسانی که به ایشان بی‌احترامی می‌کردند، چه درس‌هایی از صبر، مدارا و اخلاق نبوی برای جامعه امروز ما دارد؟

صبر و مدارای امام باقر (ع) ریشه در شناخت عمیق ایشان از فطرت انسان‌ها داشت. ایشان همواره بر این باور بودند که برخورد خشن، تنها باعث لجاجت بیشتر می‌شود و بهترین راه برای هدایت دیگران، صبر همراه با کرامت و بزرگواری است.

در مواجهه با کسانی که به ایشان بی‌احترامی می‌کردند یا حتی در مقام معارضه برمی‌آمدند، امام هرگز واکنشی از جنس خشم یا انتقام شخصی نشان نمی‌دادند. ایشان با سکوت معنادار یا پاسخ توام با مهربانی، طرف مقابل را در بن‌بست اخلاقی قرار می‌دادند که نتیجه آن معمولاً شرمساری و ندامت مخالف بود.

این سیره اخلاقی به ما می‌آموزد که قدرت واقعی در فرو خوردن خشم است. امام باقر (ع) ثابت کردند که یک رهبر نه با زور بازو، بلکه با نفوذ معنوی و اخلاق والا می‌تواند حتی دشمنان خود را به ستایش وادارد.

این مدارا به معنای پذیرش انحراف نبود، بلکه یک ابزار تربیتی بود. امام با این رفتار، مخاطب را در فضایی قرار می‌دادند که شخص معترض بتواند بدون ترس از تحقیر، به اشتباه خود پی ببرد. این همان چیزی است که جامعه امروز ما برای کاهش تنش‌های اجتماعی سخت به آن نیاز دارد.

در نهایت، سیره امام باقر (ع) نشان‌دهنده الگوی «شخصیت کامل» است؛ کسی که در اوج علم و جایگاه اجتماعی، متواضع‌ترین فرد در برخورد با مردم عادی و حتی مخالفان است. این نوع برخورد، پیام صلح و دعوت به حقیقت را بسیار موثرتر از هر کلام تندی منتقل می‌کند.

دوره امامت امام باقر (ع) با دوران انتقال قدرت میان دو سلسله اموی و عباسی همزمان بود. ایشان چگونه در میان این تلاطم‌های سیاسی، سیاست «حفظ مکتب و کادرسازی» را بر مبارزه مسلحانه ترجیح دادند؟

دوره امامت ایشان، دوران افول بنی‌امیه و آغاز خیزش بنی‌عباس بود. در این آشوب سیاسی، بسیاری از جریان‌ها به دنبال بهره‌برداری از محبوبیت اهل بیت (ع) برای مبارزه مسلحانه بودند، اما امام باقر (ع) به خوبی می‌دانستند که صرف پیروزی نظامی بدون وجود یک پایه فرهنگی، به استقرار عدل منجر نخواهد شد.

استراتژی «حفظ مکتب» در نگاه امام، به معنای بی‌تفاوتی سیاسی نبود، بلکه به معنای اولویت‌بندی صحیح بود. ایشان معتقد بودند که اگر شیعیان بدون داشتن زیربنای فکری و اخلاقی وارد کارزار سیاسی شوند، به زودی دچار انحراف شده و یا نابود می‌شوند.

ایشان کادرسازی را به عنوان مهم‌ترین فعالیت سیاسی خود در نظر گرفتند. با پرورش یاران تراز مکتب، امام در واقع داشتند برای آینده‌ای بلندمدت برنامه‌ریزی می‌کردند؛ آینده‌ای که در آن جامعه به قدری رشد فکری یابد که دیگر فریب شعارهای فریبنده حاکمان را نخورد.

این رویکرد، ایشان را از رقابت‌های زودگذر قدرت دور نگه داشت، اما در عین حال، جایگاه علمی ایشان را به عنوان مرجع اصلی مسلمانان تثبیت کرد. این یعنی امام باقر (ع) عملاً حاکمیت معنوی بر قلوب مردم را در دست داشتند، در حالی که حاکمان ظالم تنها بر جسم‌ها و مرزها سلطه داشتند.

این تجربه نشان می‌دهد که تغییرات پایدار در یک جامعه، از درون (فرهنگ و تفکر) آغاز می‌شود. امام باقر (ع) با انتخاب مسیر اصلاح فکری به جای کودتای سیاسی زودهنگام، هسته اصلی تشیع را حفظ کردند تا در فرصت‌های تاریخی مناسب، تاثیرگذاری خود را به حداکثر برساند.

در آموزه‌های امام باقر (ع)، جایگاه «اخلاص در عبادت» و «تزکیه نفس» در کنار تحصیل علم چگونه تعریف شده است؟

در مکتب امام باقر (ع)، علم و عبادت دو بال پرواز انسان هستند و هیچ‌کدام بدون دیگری به کمال نمی‌رسد. ایشان تاکید داشتند که علمی که به خضوع در برابر خداوند و تزکیه نفس منجر نشود، حجابی برای انسان خواهد بود.

ایشان عبادت را در قالب ارتباط قلبی و مداوم با خداوند تعریف می‌کردند، نه صرفاً انجام ظاهری اعمال. از نظر ایشان، کسی که علم بیشتری دارد، مسئولیت سنگین‌تری در قبال اخلاص رفتاری و عبادی خود دارد، زیرا او راه حقیقت را روشن‌تر می‌بیند.

تزکیه نفس از نگاه امام، یک تمرین همیشگی است. ایشان در روایات خود بر مراقبت از زبان، دوری از کبر و حسادت، و خدمت به خلق به عنوان مقدمات قبولی عبادت تاکید فراوان داشتند. به اعتقاد ایشان، قلب آلوده هرگز نمی‌تواند جایگاه دریافت معارف الهی باشد.

امام در جایگاه معلم، خود الگوی کامل عبادت بودند. شاگردان ایشان نقل کرده‌اند که امام در سخت‌ترین شرایط هم از تهجد و یاد خدا غافل نمی‌شدند. این یکپارچگی قول و فعل، به شاگردان می‌آموخت که عبادت باید در متن زندگی و تحصیل علم جاری باشد.

در نهایت، آموزه کلیدی ایشان این است که «خلوص» یعنی انجام هر کاری، اعم از علم‌آموزی یا عبادت، فقط برای رضایت خداوند. این دیدگاه، به زندگی انسان معنای متعالی می‌دهد و او را از بند خواسته‌های حقیر و خودخواهی‌های دنیوی آزاد می‌سازد.

اگر بخواهیم یکی از آموزه‌های کلیدی امام باقر (ع) را که برای حل چالش‌های فکری و اخلاقی انسان عصر حاضر کاربرد دارد انتخاب کنیم، آن آموزه چیست و چرا؟

در دنیای مدرن که با بحران هویت و گم‌گشتگی اخلاقی روبروست، آموزه امام باقر (ع) مبنی بر «اهمیت دادن به تفکر انتقادی و عقلانیت» می‌تواند راهگشا باشد. ایشان به ما می‌آموزند که هر چیزی را نپذیریم و برای هر اعتقادی، دلیل و برهان مستحکم داشته باشیم.

یکی دیگر از درس‌های کلیدی ایشان، تاکید بر «کار و تلاش» در عین ایمان است. ایشان نه تنها به عبادت توصیه می‌کردند، بلکه خود در مزرعه کار می‌کردند تا نشان دهند که زندگی اقتصادی و فعالیت اجتماعی، بخشی از عبادت یک مومن است و هیچ‌کس نباید سربار جامعه باشد.

در عصر ارتباطات و اطلاعات، رویکرد ایشان در مدیریت دانش نیز بسیار حیاتی است. امام باقر (ع) به ما یاد می‌دهند که چگونه اطلاعات پراکنده را به «حکمت» تبدیل کنیم. ایشان معتقد بودند دانش باید به سمت تعالی انسان سوق پیدا کند، نه اینکه صرفاً ابزاری برای قدرت‌طلبی باشد.

مفهوم «مدارا و همزیستی» که در سیره اجتماعی امام دیده می‌شود، برای دنیای امروز که دچار قطب‌بندی‌های شدید سیاسی و عقیدتی است، مانند یک داروی شفابخش است. ایشان به ما می‌آموزند که چگونه می‌توان در عین پایبندی به اصول عقیدتی خود، با دیگران با کرامت و احترام رفتار کرد.

در نهایت، شاید مهم‌ترین آموزه ایشان برای عصر حاضر، «پایداری بر اصول در عین انعطاف در روش‌ها» باشد. امام باقر (ع) با وجود تمام فشارها، از مسیر حق عقب‌نشینی نکردند اما روش‌های خود را متناسب با نیاز زمانه و شرایط جامعه تغییر دادند؛ درسی که برای مدیریت هر جامعه یا سازمان موفقی در دنیای امروز، ضروری است.