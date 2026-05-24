۳ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۹

قاتل متواری جوان ۱۸ ساله در ورامین به دام افتاد

پاکدشت- فرمانده انتظامی پاکدشت از دستگیری قاتل متواری یک جوان ۱۸ ساله در عملیات غافلگیرانه پلیس در شهرستان ورامین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شهرام ولی خانی، در جمع خبرنگاران، از دستگیری قاتل متواری یک جوان ۱۸ ساله در عملیات غافلگیرانه پلیس در ورامین خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل، که طی آن یک همشهری حدوداً ۱۸ ساله با ضرب چاقو به قتل رسیده بود، موضوع بلافاصله توسط کارآگاهان زبده پلیس آگاهی پاکدشت در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی پاکدشت در پایان افزود: با تلاش شبانه‌روزی مأموران، موقعیت قاتل متواری در ورامین شناسایی و بلافاصله در عملیاتی غافلگیرانه، متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضائی داده شد.

