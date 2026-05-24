حضور مردم در صحنه زمینه ساز پیروزی مستضعفین بر مستکبران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد باقر عبادی شنبه شب در محفل عزاداری شهادت امام محمد باقر(ع) در مسجد باقر العلوم بیرجند با ذکر روایتی از آن حضرت درباره آفرینش عقل، اظهار کرد: عقل تابع وحی است و عقل و وحی با هم ما را به مسیر درست هدایت می کنند و عقل را نباید در مقابل امر خداوند متعال تصور کنیم.

وی با اشاره به پیشرفت های علمی، تصریح کرد: اشتباهات خود را در حوزه های مختلف نباید به دلیل داشتن عقل توجیه کنیم و بگوییم در روزگار فعلی عمل به عقل کافی است و نیازی به دین نیست.

حجت الاسلام عبادی با بیان این که منبع دین، علم خداوند است، گفت: علم خداوند نامحدود است و با گذشت زمان تغییر ی در آن ایجاد نمی شود لذا احکام دین با مرور زمان دچار تغییر نمی شوند.

امام جمعه موقت بیرجند متذکر شد: از آن جایی که علم بشر به تدریج کامل می شود، احکام الهی هم بر اساس علم بشر در قالب ادیان الهی به تدریج از جانب خداوند در طول سال ها ابلاغ شده اند.

حجت الاسلام عبادی خاطرنشان کرد: نباید دین تابع عرف باشد، بلکه عرف تابع دین الهی است و به بهانه پیشرفت های علمی نباید بگوییم که احکام الهی منسوخ شده اند.

وی ادامه داد: در غرب با نابود شدن بنیان خانواده، بیشترین ظلم به بانوان شده است و این ظلم در تاریخ بشریت حد و حسابی ندارد.

حجت الاسلام عبادی تصریح کرد: سعادت دنیا و آخرت ما در پیروی از اهل بیت(ع) است و به فضل الهی با حضور مردم در صحنه، مستضعفان جهان بر استکبار جهانی پیروز خواهند شد.