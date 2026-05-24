بارداری ایمن با تغذیه آگاهانه

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا ثقهالاسلامی گفت: عفونت «توکسوپلاسموز» در دوران بارداری میتواند پیامدهای جدی برای جنین به همراه داشته باشد و آگاهی و پیشگیری، مهمترین ابزار محافظت از سلامت مادر و نوزاد است.
وی با اشاره به افزایش آگاهی عمومی درباره بیماریهای عفونی دوران بارداری، افزود: توکسوپلاسما یک انگل شایع است که بسیاری از افراد ممکن است بدون علامت به آن مبتلا شوند، اما اگر خانمی در دوران بارداری و برای نخستینبار در معرض این عفونت قرار گیرد، احتمال انتقال آن به جنین وجود دارد و این موضوع میتواند منجر به عوارضی مانند درگیری مغزی، مشکلات بینایی یا حتی سقط شود.
به گفته این متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری، یکی از مهمترین راههای انتقال این انگل را مصرف گوشت خام یا نیمپز، عنوان کرد و گفت: خانم بارداری که نسبت به توکسوپلاسما ایمنی ندارد، باید به طور جدی از مصرف غذاهایی که حاوی گوشت خام یا نیمپز هستند پرهیز کند. غذاهایی مانند کبابهایی که به طور کامل پخته نشدهاند، استیک نیمپز، یا فرآوردههای گوشتی فرآورینشده میتوانند خطر انتقال عفونت را افزایش دهند.
ثقهالاسلامی تأکید کرد: پیش از بارداری یا در اوایل آن، انجام آزمایشهای غربالگری میتواند مشخص کند که آیا مادر نسبت به این عفونت ایمن است یا خیر. «اگر آزمایشها نشان دهد که مادر قبلاً با این انگل تماس داشته و ایمنی ایجاد شده است، نگرانی وجود ندارد؛ اما در صورت نبود ایمنی، رعایت دقیق اصول پیشگیری شامل بهداشتی و تغذیهای ضروری است.
وی افزود: علاوه بر پرهیز از گوشت خام، شستشوی کامل سبزیجات، پرهیز از تماس بدون محافظ با خاک آلوده و رعایت بهداشت دستها از دیگر اقدامات مهم پیشگیرانه است. این اقدامات ساده میتوانند بهطور قابل توجهی خطر بروز توکسوپلاسموز مادرزادی را کاهش دهند.
عضو تیم تخصصی مرکز ابنسینا با اشاره به عوارض «توکسوپلاسموز مادرزادی» تصریح کرد: در مواردی که عفونت در دوران بارداری رخ میدهد و درمان بهموقع انجام نمیشود، ممکن است نوزاد با مشکلاتی مانند بزرگی کبد و طحال، اختلالات عصبی یا مشکلات بینایی متولد شود. با این حال، تشخیص زودهنگام و درمان مناسب میتواند شدت عوارض را کاهش دهد.
ثقهالاسلامی در پایان خاطرنشان کرد: آگاهیبخشی به مادران درباره تغذیه ایمن در دوران بارداری و انجام آزمایشهای لازم، بخش جداییناپذیر از مراقبتهای استاندارد پیش از تولد است. پیشگیری از عفونتهای قابل اجتناب، گامی اساسی در تضمین سلامت نسل آینده به شمار میرود.
