خرمشهر تا خلیج فارس و تنگه هرمز، روح ایستادگی ملت ایران زنده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان صبح یکشنبه و همزمان با سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است؛
بسماللهالرحمنالرحیم
سوم خرداد، روز ماندگار عزت، ایمان و ایستادگی ملت ایران است؛ روزی که خرمشهر، نه فقط بهعنوان یک شهر، بلکه بهمثابه نماد غیرت ملی و اراده شکستناپذیر ایرانیان، از چنگال اشغال آزاد شد و جهان دریافت که ملت ایران در برابر تجاوز، تحمیل و تهدید، تسلیم نخواهد شد.
فتح خرمشهر در دوران دفاع مقدس، جلوهای روشن از قدرت ایمان، وحدت مردم، رهبری حکیمانه و مجاهدت رزمندگانی بود که با دلهایی استوار، معادلات دشمن را برهم و صفحهای درخشان در تاریخ این سرزمین رقم زدند.
خرمشهر، خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز، هر یک نشانهای روشن از پیوند تاریخ، جغرافیا و اقتدار ملی ایراناند؛ جغرافیایی که امنیت، هویت و استقلال آن با خون شهدا، ایستادگی مردم و هوشیاری فرزندان این سرزمین پاسداری شده و خواهد شد.
امروز نیز در امتداد همان مسیر پرافتخار، ملت بزرگ ایران در برابر جنگ تحمیلی دوم و سوم علیه جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر روح خرمشهر را زنده کرده است؛ روحی که پیام آن مقاومت هوشمندانه، انسجام ملی، خدمت بیوقفه و تبدیل تهدید به فرصت است.
حضور آگاهانه و میدانداری مردم در تجمعهای شبانه که بیش از ۸۰ شب همچنان استمرار یافته، جلوهای روشن از همین پیوند عمیق میان مردم، میهن و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
استان تهران بهعنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران و قلب مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی کشور، در این آزمون نیز با همراهی مردم شریف، تلاش دستگاههای اجرایی و حضور میدانی نیروهای خدمتگزار، مسیر حفظ آرامش عمومی، تداوم خدمترسانی و صیانت از امنیت و معیشت مردم را با جدیت دنبال کرده و خواهد کرد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام فتح خرمشهر، شهدای دفاع مقدس، مدافعان امنیت و همه شهدای راه عزت ایران اسلامی، سوم خرداد را به ملت شریف ایران، مردم مقاوم استان تهران، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، نیروهای مسلح و همه خدمتگزاران کشور تبریک عرض میکنم.
محمدصادق معتمدیان
استاندار تهران
