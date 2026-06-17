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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶

سردار ولی‌زاده: تجربه انقلاب نشان‌دهنده اهمیت پیوند مردم و میدان است

سردار ولی‌زاده: تجربه انقلاب نشان‌دهنده اهمیت پیوند مردم و میدان است

ری- فرمانده سپاه استان تهران با اشاره به تجربه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تأکید کرد: هر زمان میان نیروهای «میدان» و «مردم» پیوندی مستحکم شکل گرفته، دشمن در تحقق اهداف خود ناکام مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان محمد ولی‌زاده فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در نخستین یادواره شهدای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران که به همت بسیج دانشجویی استان تهران و دبیرخانه کنگره شهدای دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از مسئولان، دانشگاهیان و دانشجویان در قطعه ۴۲ گلزار شهدای بهشت زهرا(س) برگزار شد، با اشاره به شرایط روز کشور و تحولات منطقه‌ای، نقش وحدت ملی و سرمایه اجتماعی را در عبور از چالش‌ها و تهدیدها مورد تأکید قرار داد.

وی با تبیین دو مؤلفه راهبردی «میدان» و «مردم» در منظومه قدرت جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: تجربه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تمامی مقاطع حساس کشور نشان داده است هر زمان میان مجاهدت نیروهای میدان و پشتیبانی و حضور مردم پیوندی مستحکم شکل گرفته، دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است.

کد مطلب 6863459

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