به گزارش خبرنگار مهر، سردار قربان محمد ولیزاده فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در نخستین یادواره شهدای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران که به همت بسیج دانشجویی استان تهران و دبیرخانه کنگره شهدای دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور خانوادههای معظم شهدا، جمعی از مسئولان، دانشگاهیان و دانشجویان در قطعه ۴۲ گلزار شهدای بهشت زهرا(س) برگزار شد، با اشاره به شرایط روز کشور و تحولات منطقهای، نقش وحدت ملی و سرمایه اجتماعی را در عبور از چالشها و تهدیدها مورد تأکید قرار داد.
وی با تبیین دو مؤلفه راهبردی «میدان» و «مردم» در منظومه قدرت جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: تجربه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و تمامی مقاطع حساس کشور نشان داده است هر زمان میان مجاهدت نیروهای میدان و پشتیبانی و حضور مردم پیوندی مستحکم شکل گرفته، دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است.
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