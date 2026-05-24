به گزارش خبرگزاری مهر در بیانیه سپاه عاشورا به مناسبت سالروز فتح خرمشهر آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سوم خرداد، یادآور حماسهای جاودان و فتحی بینظیر در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی است؛ روزی که خون پاک شهدا، صبر و استقامت رزمندگان اسلام و ایمان راسخ ملت ایران، بار دیگر عظمت ارادهٔ جمعی را به جهانیان ثابت کرد.
فتح خرمشهر تنها یک پیروزی نظامی نبود، بلکه تجلی غیرت ملی، ایثار بیچون و چرا و شکست نقشههای استکبار جهانی بود. در روزهایی که بسیاری از معادلات نظامی و سیاسی جهان، سقوط خرمشهر را قطعی میدانستند، مردانی از تبار نور با دستهای خالی و دلی سرشار از عشق به میهن و اسلام، در شبهای خیابان، از هر کوچه و پسکوچه، بیامان با دشمن بعثی جنگیدند. آن شبها، خیابانهای خونگرفتهی خرمشهر شاهد رشادتهایی بود که تاریخ فراموش نخواهد کرد.
امروز بار دیگر بر خود میبالیم که میراثدار چنین رشادتهایی هستیم. پس از آزادسازی غرورآفرین خرمشهر، جنگ رمضان نیز جلوهای دیگر از ایستادگی و مبارزهی بیامان با دشمن بود؛ جایی که رزمندگان اسلام با توکل بر خدا و درسگرفته از مکتب عاشورا، در برابر تجهیزات برتر دشمن، حماسهساز شدند و بار دیگر ثابت کردند که ارادهی مؤمنانه هیچ نیروی مادی را یارای مقابله با آن نیست.
فتح خرمشهر به ما آموخت که «ما میتوانیم»؛ آموخت که با اتکا به خدا، وحدت کلمه و ایستادگی، هر مشکلی قابل حل است. شبهای خیابان و روزهای سخت جنگ رمضان، صفحات زرینی از کتاب غیرت و مقاومت این سرزمین هستند که هرگز از یاد نخواهد رفت.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، شهدای والامقام، آزادگان سرافراز و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس، فرا رسیدن این عید بزرگ ملی و اسلامی را به همهٔ ایرانیان به ویژه مردم مقاوم خرمشهر و رزمندگان دلاور تبریک عرض نموده و از خداوند متعال استمرار عزت، سربلندی و پیروزی روزافزون نظام جمهوری اسلامی ایران را مسئلت داریم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
