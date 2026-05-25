حجت‌الاسلام رسول خضرلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ماهیت جنگ ترکیبی آمریکا علیه ایران هشدار داد: واشنگتن پس از ناکامی در گزینه‌های نظامی و اقتصادی، اکنون امیدوار است از طریق مذاکره به اهدافی دست یابد که در جنگ به آنها نرسیده است.

وی با تأکید بر اینکه مذاکره فریب محض است، درس آزادسازی خرمشهر را الگوی مقابله با توطئه‌های دشمن و خیانت‌های داخلی دانست.

حجت‌الاسلام رسول خضرلو اظهار داشت: جنگ ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی، جنگی تمام‌عیار و ترکیبی است. آمریکا با بهره‌گیری از ابزارهایی همچون گزینه درگیری نظامی مجدد، حمله به زیرساخت‌ها، عملیات شبیه‌سازی شده ونزوئلا، هلی‌بُرد نیرو در مناطق حساس، ایجاد آشوب‌های مسلحانه و جنگ خیابانی، و مهم‌تر از همه فشار اقتصادی، به دنبال کاهش تحمل مردم به پایین‌ترین حد ممکن است.

وی افزود: اگر تا دیروز ما امیدی به مذاکره نداشتیم، همان‌طور که رهبر شهید، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای قائد امت، بارها در دهه‌های گذشته بر آن تأکید داشتند، مذاکره چیزی جز فریب نیست؛ و دو بار در فرآیند مذاکره به ما حمله شده است.

آمریکا تحقیر شده؛ جنگ گسترده محتمل است

خضرلو تصریح کرد: آمریکا در رویارویی با ایران تحقیر شده است و بدون یک دستاورد قابل عرضه، امکان خروج از منطقه یا اعلام شکست را ندارد. همچنین در برابر چین نیز دچار تحقیر شده است. بنابراین واشنگتن به شدت به دنبال یک پیروزی است که تا این لحظه با جنگ به دست نیامده است. از این رو، احتمال یک جنگ گسترده وجود دارد.

رئیس جامعه المصطفی تبریز با اشاره به نفوذ عمیق لابی صهیونیسم در ساختار قدرت آمریکا اظهار داشت: متأسفانه لابی صهیونیسم در آمریکا بسیار قدرتمند است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی در آمریکا بیش از ۱۰۰ میلیون طرفدار دارد و تمام راست‌گرایان و افراطیون پشت اسرائیل هستند. همچنین تمام روسای جمهوری آمریکا در دهه‌های اخیر طرفدار اسرائیل بوده‌اند.

فتح خرمشهر؛ عبرتی از خیانت و حماسه

خضرلو با گرامیداشت سالروز سوم خرداد، آزادسازی خرمشهر را «فتح‌الفتوح» و نماد استقامت، شجاعت فرماندهان و اخلاص امام خمینی (ره) دانست و گفت: این پیروزی با مقاومت و تقدیم هزاران شهید به دست آمد.

وی گفت: حقیقت این است که اگر خرمشهر و بسیاری از نقاط ایران در ابتدا اشغال شد، به دلیل خیانت برخی در داخل و به ویژه خیانت بنی‌صدر بود.

خضرلو افزود: یکی از فرماندهان جنگ در مسجد جامع خرمشهر پس از آزادی به بنده گفت: اشغال ایران بیشتر با خیانت بنی‌صدر اتفاق افتاد. وقتی از او خواستیم گلوله آرپی‌جی بدهد، در جواب گفت: مگر گلوله آرپی‌جی نقل و نبات است؟

حجت‌الاسلام خضرلو ادامه داد: رزمندگان ما با سلاح‌های ابتدایی بیش از یک ماه مقاومت کردند تا خرمشهر اشغال نشود، ولی به دلیل عدم حمایت و خیانت، خرمشهر یک سال و نیم اشغال شد و سرانجام در عملیات بیت‌المقدس آزاد گردید.

هشدار درباره تکرار خیانت؛ امروز هم بوی بنی‌صدر می‌آید

رئیس جامعه المصطفی تبریز با هشدار نسبت به شرایط کنونی گفت: امروز هم بوی خیانت در میان است و باید با حضور در میدان و اعلام حمایت از رهبری، نگذاریم تاریخ دوباره تکرار شود.

وی افزود: جنگ اقتصادی اگرچه با دشمنی آمریکا استارت خورده، اما دست‌هایی از داخل نیز آن را شعله‌ور می‌کنند تا با این فشارها، رهبری را تحت فشار قرار دهند و خدای ناکرده جام زهر دوباره تکرار شود.

خضرلو تأکید کرد: مجلس، قوه قضائیه و همه دلسوزان باید تمام قد بایستند. چیزی نمانده که مالک بر سر معاویه زمان ویران شود. با صرفه‌جویی و مواسات، بسیاری از کاستی‌ها جبران می‌شود.

وی گفت: در دوران هشت سال دفاع مقدس، مبارزه با احتکار و گران‌فروشی جدی بود. مشکل را باید از داخل حل کرد؛ آمریکا این را فهمیده و به همین دلیل امیدوار است یک آشوب خیابانی ایجاد کند تا به اهدافی که در جنگ به آن نرسیده، در مذاکره برسد به همین دلیل توجه به حضور در میادین شهرها باید جدی‌تر باشد.

آزادی قدس در گرو مقاومت امروز

خضرلو در پایان خاطرنشان کرد: آزادی خرمشهر پیام روشنی برای حامیان صدام بود که ایران پیروز این میدان خواهد بود. به زودی آزادی جهان اسلام و بیت‌المقدس را با مقاومت در قدس شریف جشن می‌گیریم. اگر مقاومت کنیم، پیروزی حتمی است و وعده خداوند متعال تخلف‌ناپذیر است. این سنت الهی است که موفقیت پیامبران نیز پس از مقاومت به ثمر رسیده است.