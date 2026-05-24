به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن سوم خرداد، سالروز حماسه ماندگار آزادسازی خرمشهر، علی‌اکبر سلمانی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان به همراه عبدالرزاق میراب، مشاور و نماینده تام‌الاختیار استاندار در امور ایثارگران، با خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگر دیدار و گفتگو کردند.

نخستین دیدار این هیئت، حضور در منزل خانواده مکرم جانباز ۶۵ درصد متوفی، «سید حسن شکوری» بود. این جانباز سرافراز که از فرماندهان دلاور دوران دفاع مقدس به شمار می‌رفت، نقش بسزایی در حماسه فتح خرمشهر و عملیات غرورآفرین فتح‌المبین ایفا کرده بود.

در ادامه این برنامه، مسئولان با حضور در منزل حاجیه خانم «فاطمه یزدانی امین‌آباد»، مادر صبور و فداکار شهیدان «علی‌اکبر و اصغر رهبری» به مقام شامخ این خانواده ادای احترام کردند. این دو برادر دلاور در جریان جنگ تحمیلی و در عملیات رمضان و آزادسازی خرمشهر، در یک شب آسمانی شده و به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

علی‌اکبر سلمانی در این دیدار با تجلیل از ایثارگری‌های خانواده شهدا اظهار کرد: سالروز آزادسازی خرمشهر را بهانه کردیم تا خدمت شما برسیم و بابت تربیت چنین فرزندان برومندی که مایه آبرو و سربلندی کشور اسلامی شدند، از شما خانواده‌های معزز قدردانی نموده و عرض ارادت داشته باشیم.

سومین دیدار این هیئت استانی، با خانواده معظم شهید خلبان سرهنگ «مهدی فیروزمند» رقم خورد. مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان‌شرقی در دیدار با پدر و مادر این شهید والامقام، از آنان خواست تا با صبر زینبی، استقامت و روحیه انقلابی، در مسیر شناساندن و ترویج سیره این شهید عزیز در جامعه ایفای نقش کنند. سلمانی در این دیدار صمیمی، اطمینان خاطر داد که خادمان بنیاد شهید در این مسیر مقدس، همواره همراه و حامی خانواده‌های معزز شهدا خواهند بود.