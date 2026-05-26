به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس زورمند، در تجمع مردمی میدان گل‌های ملارد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای عملیات بیت‌المقدس، با اشاره به رهنمود تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی که «خرمشهرها در پیش است»، اظهار داشت: امروز نیز در آستانه فتح‌های بزرگ قرار داریم و با روحیه جهاد و ایستادگی، دشمن را شکست خواهیم داد.

وی با بیان اینکه حضرت امام خمینی (ره) همواره بر این اصل تأکید داشتند، افزود: همان گونه که در دوران دفاع مقدس، مردم غیور خرمشهر و سایر نقاط خوزستان در برابر دشمن بعثی جانانه ایستادگی کردند، امروز نیز «خرمشهرهای» متعددی پیش رو داریم و باید با همان روحیه ایثار و فداکاری با توطئه‌های دشمن مقابله کنیم.

فرمانده سپاه ملارد با اشاره به ۴۷ سال دشمنی مستمر آمریکا با نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون دست از خصومت برنداشته و همچنان با نظام اسلامی مشکل دارد، اما مردم عزیز ایران با تکیه بر سه ستون صبر، گذشت و ایثار، ان‌شاءالله از این برهه حساس عبور خواهند کرد و دشمن زبون را ناامید خواهند ساخت.

زورمند در پایان با تأکید بر ضرورت آمادگی همه‌جانبه خاطرنشان کرد: آموزش‌های نظامی در میادین و خیابان‌ها و در پایگاه‌های مقاومت سطح شهرستان ملارد آغاز شده است، این آمادگی مردمی، پاسخ قاطع به تهدیدات دشمن خواهد بود، پیام اصلی ما به نسل جوان این است که آینده از آنِ جبهه حق است و رمز پیروزی، تمسک به وصایای شهدا و فرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است.