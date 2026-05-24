۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۰

فرمانده کل سپاه:

ملت ایران در شرایط مذاکره نقشه‌های دشمن را نقش بر آب می‌کند

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: بی‌تردید ملت بزرگ و فهیم ایران در فضای مذاکره برای پایان جنگ، با رصد رفتارهای دشمن حیله‌گر، نقشه‌های او را خنثی و نقش بر آب می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت سوم خرداد (سالروز آزادسازی خرمشهر و روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی) پیامی صادر و تاکید کرد: بی‌تردید ملت بزرگ و فهیم ایران در فضای مذاکره برای پایان جنگ، با حفظ و تعمیق وحدت و بصیرت، و رصد مواضع و رفتارهای دشمن حیله‌گر و عهد شکن نقشه‌های او را خنثی و نقش بر آب خواهد کرد.

پیام فرمانده کل سپاه پاسداران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سوم خرداد، روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی، یادآور حماسه ماندگار آزادسازی خرمشهر پس از ۵۷۸ روز اشغال است؛ روزی که فرزندان غیور و غیرتمند این مرزوبوم با ندای «ما می‌توانیم» خرمشهر را از لوث وجود پلید ارتش بعثی صدام پاکسازی و کلام امام کبیر انقلاب حضرت روح الله(ره) مبنی بر اینکه «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، طنین افکن و اراده الهی، وحدت و اقتدار ملی برابر استکبار جهانی در یک رخداد شگفت انگیز به منصه ظهور رسید.

امروز نیز ملت مبعوث شده ایران با گذشت ۴۴ سال از حماسه تاریخی آزادسازی خرمشهر و پیروزی در عملیات بیت المقدس، در سومین جنگ تحمیلی – که با حمله تروریستی دشمن صهیونی‑آمریکایی و شهادت مظلومانه قائد عظیم‌الشأن انقلاب و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و دانش‌آموزان میناب رقم خورد – بار دیگر سربلند بیرون آمده است، و دشمن زبون پس از ۴۰ روز مقاومت کوبنده و پاسخ قاطعانه و ویرانگر نیروهای مسلح، با ذلت درخواست آتش‌بس کرد و اینک نظاره‌گر خروش ایرانیان در خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی است.

فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد امام راحل (ره)، امام شهید آیت‌الله خامنه‌ای (قدس سره)، و شهیدان گرانقدر دفاع مقدس و شهدای اقتدار ایران اسلامی و جنگ تحمیلی رمضان، و تبریک این روز خجسته به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و آحاد ملت شریف، قهرمان و انقلابی ایران، نکات راهبردی زیر را اعلام می‌دارد:

۱: جنگ تحمیلی سوم، جنگی ترکیبی بود اما پاسخ قاطع، کوبنده و درس آموز سپاه مقتدر مردمی و نیروهای مسلح به پشتوانه حضور حماسی مردم در صحنه، دشمن را در دسترسی به اهداف ناکام و آمال و آرزوهای او را بر باد داد و ترفندهای اهریمنیش را خنثی کرد.

۲: عبرت خرمشهر، اتکا به قدرت درون و بازدارندگی فعال است. پیشرفت‌های هسته‌ای، موشکی، دفاعی و تهاجمی ایران، دشمنان انقلاب و میهن اسلامی را را به محاسبه مجدد واداشته است.

۳: بزرگترین سرمایه راهبردی کشور، حضور مصمم و پرشور مردم در همه صحنه‌ها است که سدی محکم و خلل ناپذیر در برابر نفوذ و توطئه دشمن است.

۴: نیروهای مسلح مقتدر کشور در بالاترین سطح آمادگی و بازدارندگی فعال در همه ابعاد "موشکی، هوایی، دریایی، زمینی، فضایی و سایبری" قرار دارند؛ بر این اساس بدیهی است هرگونه تعرض مجدد دشمن، پاسخی ویرانگر و جهنمی در ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در پی خواهد داشت.

۵: فتح خرمشهر، الگویی ماندگار برای پیروزی در خرمشهرهای پیش رو و آزادی قدس شریف و نابودی رژیم پلید صهیونیستی توسط محور مقاومت و مجاهدان جهان اسلام است.

در پایان، با تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امامین انقلاب و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اول، دوم و سوم و اعلام بیعت مجدد و اطاعت از منویات و فرامین رهبر معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا، تاکید می‌کنیم:

" بی‌تردید ملت بزرگ و فهیم ایران در فضای مذاکره برای پایان جنگ، با حفظ و تعمیق وحدت و بصیرت، و رصد مواضع و رفتارهای دشمن حیله‌گر و عهد شکن نقشه‌های او را خنثی و نقش بر آب خواهد کرد. "

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سوم خرداد ماه ۱۴۰۵

رامین عبداله شاهی

