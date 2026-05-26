تاکید روسیه بر اجرای تعهدات در قبال نیروگاه اتمی بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، آلکسی لیخاچف رئیس شرکت روس اتم گفت: به تعهدات خود در خصوص نیروگاه بوشهر به طور کامل عمل خواهیم کرد.

وی افزود: ما به تمام تعهدات خود در مورد تأمین سوخت و قطعات یدکی برای نیروگاه اتمی بوشهر به طور کامل عمل خواهیم کرد.

پیشتر و در اردیبهشت ماه، مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته‌ ای روسیه گفته بود عملیات بتن‌ ریزی و آرماتوربندی ساختمان‌ های واحد دوم نیروگاه هسته‌ ای بوشهر در ایران ازسر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته‌ ای روسیه در ادامه افزود: متخصصان روس‌اتم که در نیروگاه بوشهر هستند، همکاری فعال با پیمانکاران ایرانی را آغاز کرده‌ اند. شرکت روس‌اتم پشتیبانی فنی و مشاوره‌ ای برای عملیات ساخت‌ و ساز در نیروگاه هسته‌ ای بوشهر در ایران را سازماندهی کرده است.

«الکسی لیخاچف» سپس اضافه کرد: شرکت روس‌اتم تدوین برنامه‌ هایی برای افزایش شمار کارکنان روس در نیروگاه هسته‌ای بوشهر را آغاز کرده است.