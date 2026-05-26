۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

تاکید روسیه بر اجرای تعهدات در قبال نیروگاه اتمی بوشهر

رئیس شرکت روس اتم روسیه اعلام کرد که به اجرای تمامی تعهدات خود در قبال نیروگاه اتمی بوشهر پایبند خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، آلکسی لیخاچف رئیس شرکت روس اتم گفت: به تعهدات خود در خصوص نیروگاه بوشهر به طور کامل عمل خواهیم کرد.

وی افزود: ما به تمام تعهدات خود در مورد تأمین سوخت و قطعات یدکی برای نیروگاه اتمی بوشهر به طور کامل عمل خواهیم کرد.

پیشتر و در اردیبهشت ماه، مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته‌ ای روسیه گفته بود عملیات بتن‌ ریزی و آرماتوربندی ساختمان‌ های واحد دوم نیروگاه هسته‌ ای بوشهر در ایران ازسر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت دولتی انرژی هسته‌ ای روسیه در ادامه افزود: متخصصان روس‌اتم که در نیروگاه بوشهر هستند، همکاری فعال با پیمانکاران ایرانی را آغاز کرده‌ اند. شرکت روس‌اتم پشتیبانی فنی و مشاوره‌ ای برای عملیات ساخت‌ و ساز در نیروگاه هسته‌ ای بوشهر در ایران را سازماندهی کرده است.

«الکسی لیخاچف» سپس اضافه کرد: شرکت روس‌اتم تدوین برنامه‌ هایی برای افزایش شمار کارکنان روس در نیروگاه هسته‌ای بوشهر را آغاز کرده است.

