حسن سلطانی مجری تلویزیون درباره اینکه این روزها چگونه میتوان از شخصیت های ملی به دور از کلیشه روی آنتن سخن گفت؟ به خبرنگار مهر بیان کرد: هر فردی ممکن است از قابلیت سخن گفتن برخوردار باشد اما گاهی می گوییم فلان شخص نیکو سخن می گوید و یا فلانی بیجا سخن می گوید. یا ممکن است درباره شخصی بگوییم حساب شده حرف می زند پس کلیت سخن می تواند دربرگیرنده این پارامترها باشد.
وی اضافه کرد: اگر متر و معیار سخن گفتن براساس استانداردها، حساب شده و نیکو باشد دیگر صاحب سخن مطرح نیست. شما می توانید از سلیقهها، نگاهها، نظرات و بیانات مختلف درباره یک موضوع واحد بهره بگیرید و به مخاطب، بیننده و هموطنمان اجازه دهیم خود انتخاب کنند کدام یک از این صاحبان تفکر و اندیشههای رنگارنگ، درست میگویند.
این مجری تلویزیون اظهار کرد: وقتی این افراد با سلیقه های متنوع سخن میگویند و ما آن را در بستری مناسب پخش میکنیم، به تنویر افکار عمومی کمک کردهایم. اما اگر دایره را تنگتر و تنگتر کنیم، بستری فراهم میآوریم که آنان که خیرخواه این سرزمین نیستند و دلشان برای عظمت، آرامش و امنیت این کشور نمیسوزد، شروع به فضاسازی کرده و روایتی را در دست بگیرند که خلاف منافع ملی ماست.
وی اضافه کرد: با این حال رسانه آنطور که نشان داده به این سمت در حرکت است؛ چنانکه در جنگ رمضان نیز شاهد بودیم گرایشهای مختلف درباره جنگ، موضوع مقابله، آفند و پدافند، و موقعیت ایران صحبت کردند.
سلطانی در پایان درباره دوره شهید لاریجانی در صداوسیما و ویژگی های او اظهار کرد: شهید لاریجانی مدیر عالیرتبه و ارشد نظامی بود که در حوزه رسانه، علم، مدیریت عالی و هنر، فردی بسیار توانمند، خوشفکر و قابل بود.
وی با اشاره به اهمیت مشورت در مدیریت عنوان کرد: شهید لاریجانی فرد اهل مشورتی بود و سعی میکرد یارانی را برای همراهی و همکاری انتخاب کند که هم متخصص باشند، هم خوشفکر، هم خوشاندیشه و هم اهل برنامهریزی و دوراندیشی.
این مجری و گوینده خبر در پایان با اشاره به دوره لاریجانی بیان کرد: آثاری فاخر در زمان مدیریت ایشان در رسانه ملی تولید شد.
