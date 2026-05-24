۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

دایره را تنگ کنیم آنها که دلسوز وطن نیستند روایتگر می‌شوند!

حسن سلطانی مجری تلویزیون از لزوم حضور سلایق مختلف در تلویزیون گفت و بیان کرد که اگر دایره سلایق متنوع در صداوسیما تنگ‌تر شود، آنها که خیرخواه این سرزمین نیستند، روایتگر می شوند.

حسن سلطانی مجری تلویزیون درباره اینکه این روزها چگونه می‌توان از شخصیت های ملی به دور از کلیشه روی آنتن سخن گفت؟ به خبرنگار مهر بیان کرد: هر فردی ممکن است از قابلیت سخن گفتن برخوردار باشد اما گاهی می گوییم فلان شخص نیکو سخن می گوید و یا فلانی بی‌جا سخن می گوید. یا ممکن است درباره شخصی بگوییم حساب شده حرف می زند پس کلیت سخن می تواند دربرگیرنده این پارامترها باشد.

وی اضافه کرد: اگر متر و معیار سخن گفتن براساس استانداردها، حساب شده و نیکو باشد دیگر صاحب سخن مطرح نیست. شما می توانید از سلیقه‌ها، نگاه‌ها، نظرات و بیانات مختلف درباره یک موضوع واحد بهره بگیرید و به مخاطب، بیننده و هموطنمان اجازه دهیم خود انتخاب کنند کدام یک از این صاحبان تفکر و اندیشه‌های رنگارنگ، درست می‌گویند.

این مجری تلویزیون اظهار کرد: وقتی این افراد با سلیقه های متنوع سخن می‌گویند و ما آن را در بستری مناسب پخش می‌کنیم، به تنویر افکار عمومی کمک کرده‌ایم. اما اگر دایره را تنگ‌تر و تنگ‌تر کنیم، بستری فراهم می‌آوریم که آنان که خیرخواه این سرزمین نیستند و دلشان برای عظمت، آرامش و امنیت این کشور نمی‌سوزد، شروع به فضاسازی کرده و روایتی را در دست بگیرند که خلاف منافع ملی ماست.

وی اضافه کرد: با این حال رسانه آنطور که نشان داده به این سمت در حرکت است؛ چنان‌که در جنگ رمضان نیز شاهد بودیم گرایش‌های مختلف درباره جنگ، موضوع مقابله، آفند و پدافند، و موقعیت ایران صحبت کردند.

سلطانی در پایان درباره دوره شهید لاریجانی در صداوسیما و ویژگی های او اظهار کرد: شهید لاریجانی مدیر عالی‌رتبه و ارشد نظامی بود که در حوزه رسانه، علم، مدیریت عالی و هنر، فردی بسیار توانمند، خوش‌فکر و قابل بود.

وی با اشاره به اهمیت مشورت در مدیریت عنوان کرد: شهید لاریجانی فرد اهل مشورتی بود و سعی می‌کرد یارانی را برای همراهی و همکاری انتخاب کند که هم متخصص باشند، هم خوش‌فکر، هم خوش‌اندیشه و هم اهل برنامه‌ریزی و دوراندیشی.

این مجری و گوینده خبر در پایان با اشاره به دوره لاریجانی بیان کرد: آثاری فاخر در زمان مدیریت ایشان در رسانه ملی تولید شد.

عطیه موذن

