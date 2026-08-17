خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ سفرهای شهرستانی استاندار تهران، معمولاً با فهرستی از مطالبات، بازدید از پروژههای نیمهتمام و مجموعهای از وعدهها و مصوبات به پایان میرسند؛ اما بخش مهمتر ماجرا از روزی آغاز میشود که دوربینها خاموش و هیئتهای بازدیدکننده منطقه را ترک میکنند، آنچه باقی میماند، فهرستی از تعهدات دستگاههای اجرایی و مطالبه مردمی برای دیدن نتیجه این تصمیمهاست، تصمیماتی که محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در دور دوم سفرهای خود به دقت آن ها را واکاوی کرده و در صورت عدم اجرا مسئولین مربوطه را مواخذه می کند.
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ در هشتمین سفر شهرستانی خود به قرچک، از مجموعهای از مناطق و پروژههای این شهرستان بازدید کرد؛ از بافت فرسوده محمدآباد و پروژههای مسکن گرفته تا روستای محمدآباد اعلا، واحدهای تولیدی و طرحهای عمرانی نیمهتمام. در ادامه این سفر نیز جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با محوریت مسائل قرچک برگزار شد.
در جریان این سفر، یکی از مهمترین محورهای مورد تأکید، کمبود زیرساختهای آموزشی، بهداشتی و ورزشی بود؛ موضوعی که با توجه به رشد جمعیت و فشار ناشی از مهاجرت به شهرستانهای اطراف تهران، به یکی از چالشهای اصلی قرچک تبدیل شده است.
ریز و درشت مصوبات سفر اول
استاندار تهران در همان سفر اعلام کرد که کمبود فضای آموزشی قرچک باید با بسیج منابع شهرستانی، استانی و ملی برطرف شود و برنامهریزی برای توسعه مدارس در دستور کار قرار گیرد. بعدها نیز در نشست نهضت مدرسهسازی با محوریت قرچک، موضوع رفع موانع ساخت مدارس، بازنگری نیازسنجیها بر اساس جمعیت و پیگیری مستمر پروژههای آموزشی مطرح شد.
اما پرونده مصوبات قرچک تنها به مدرسهسازی محدود نیست.
در روستای محمدآباد اعلا، یکی از مسائل اصلی، بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی و اجرا نشدن طرح زهکشی عنوان شده بود؛ مسئلهای که علاوه بر زندگی روزمره ساکنان، برای فعالیتهای اقتصادی این روستا نیز اهمیت دارد. محمدآباد اعلا با حدود هفت هزار نفر جمعیت و دهها واحد فعال در حوزه جوراببافی، یکی از نقاط دارای ظرفیت تولیدی قرچک به شمار میرود و حل مشکلات زیرساختی آن، تنها یک پروژه عمرانی ساده نیست.
همین موضوع، اکنون نیز در فهرست مسائل مورد پیگیری قرار دارد، جوادیمقدم، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران، با تأکید بر ضرورت ارائه گزارش دقیق از اقدامات انجامشده و میزان پیشرفت مصوبات، خواستار تشریح آخرین وضعیت اجرای تعهدات از سوی فرمانداری قرچک و دستگاههای اجرایی مرتبط شد و به خبرنگار مهر گفت: مسائل مربوط به زهکشی و جمعآوری آبهای زیرزمینی بسیار مورد تاکید است، برخی از مشکلات شناساییشده در سفر استاندار تهران به قرچک، هنوز به نقطه پایان نرسیدهاند.
وی گفت: در کنار این موضوع، تأمین سرانههای ورزشی، اجرای زمینهای چمن مصنوعی، احداث خانههای بهداشت، بازنگری طرحهای هادی روستایی و مقاومسازی مدارس نیز در فهرست پروژههایی قرار گرفته که روند اجرای آنها در جلسه پیگیری مصوبات مورد بررسی قرار گرفته است.
کدام پروژه ها بیشتر مورد تاکید بودند
فرماندار قرچک نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: برخی پروژههای بزرگتر قرچک نیز در جریان سفر استاندار تهران مورد توجه قرار داشتند.
علی محمد اسلامی اضافه کرد: از جمله دو زیرگذر راهآهن در محمدآباد و داوودآباد که سالها نیمهتمام باقی ماندهاند. استاندار تهران در جریان بازدید از این پروژهها، بر پیگیری تأمین اعتبار و تکمیل آنها تأکید کرده بود.
پیش از سفر اصلی استاندار نیز معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران در بازدیدی از قرچک، وضعیت پروژههایی مانند تصفیهخانه و مخازن آب شرب، کمربندی شمالی، زیرگذرهای محمدآباد و داوودآباد، بیمارستان شهید ستاری و بوستان خانواده را بررسی کرده بود؛ مجموعهای از طرحها که نشان میدهد فهرست نیازهای عمرانی قرچک بسیار فراتر از چند پروژه روستایی است.
اکنون، به گفته مسئولان در استانداری تهران تمرکز از مرحله شناسایی مشکلات به مرحله دیگری منتقل شده است: کدام پروژهها پیش رفتهاند، کدامیک با مانع روبهرو هستند و مسئول رفع این موانع چه دستگاهی است؟
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری تهران به خبرنگار مهر گفت، از دستگاههای اجرایی و فرمانداری قرچک خواسته است، گزارشی از اقدامات انجامشده و میزان پیشرفت تعهدات ارائه کنند.
وی همچنین از بررسی موانع اجرای برخی پروژهها نیز خبر داد.
وقت حسابکشی از پروژههای نیمهتمام قرچک نزدیک است
استاندار تهران پیشتر تأکید کرده بود که مصوبات شورای برنامهریزی و توسعه این استان باید با جدیت اجرا شوند و گزارش عملکرد دستگاهها نیز در اختیار مردم، رسانهها و نمایندگان قرار گیرد تا امکان پیگیری و مطالبهگری فراهم باشد.
معتمدیان که تنها استاندار عضو هیئت دولت نیز است، همچنین گفته بود که دور دوم سفرهای شهرستانی با هدف نظارت بر میزان پیشرفت مصوبات و قصور احتمالی دستگاه ها انجام خواهد شد.
همین وعده، شاید مهمترین معیار برای ارزیابی سفر قرچک باشد.
مصوبات امروز روی کاغذ، از مدرسه و خانه بهداشت تا زهکشی، زیرگذر و توسعه خدمات عمومی، فهرستی از نیازهای واقعی یک شهرستان در حال رشد را تشکیل میدهند؛ اما ارزش نهایی آنها نه در تعداد جلسات برگزارشده و نه در حجم گزارشهای ارائهشده، بلکه در زمانی مشخص خواهد شد که پروژههای نیمهتمام از فهرست مشکلات خارج شوند.
قرچک حالا در انتظار مرحله بعدی است؛ مرحلهای که در آن، استاندار تهران در دور دوم سفر خود پیگیری مصوبات را به پاسخ روشن برای مردم منتهی خواهد کرد: کدام وعدهها اجرا شدهاند و کدام پروژهها همچنان در صف تحقق قرار دارند؟
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