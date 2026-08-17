به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه در راستای تسریع در تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقول و کاهش رسوب کالا در انبارها، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان و معاون قضایی دادگستری لرستان با حضور در اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان، ضمن دیدار با سرپرست این اداره کل از انبارها و نحوه چیدمان و نگهداری کالاها بازدید کردند.

در این دیدار، بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در تعیین تکلیف کالاها، به‌ویژه کالاهای رسوبی تأکید شد.

ضرورت تعیین تکلیف فوری کالاهای سریع‌الفساد

محمد شاکرمی سرپرست اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با اموال منقول و غیرمنقول را تشریح کرد و روند رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی با قدردانی از همکاری دادگستری و تعزیرات حکومتی استان در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اموال تملیکی، اظهار کرد: همکاری دستگاه‌های متولی نقش مؤثری در تسریع فرایند تعیین تکلیف اموال و صیانت از حقوق بیت‌المال دارد.

سرپرست اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف فوری کالاهای سریع‌الفساد تأکید کرد و افزود: این کالاها باید بدون وقفه و در چارچوب ضوابط قانونی تعیین تکلیف شوند تا از تضییع حقوق دولت و مردم جلوگیری شود.

رسیدگی فوری به پرونده‌های قاچاق کالا

قهرمان شاهی مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان نیز، اظهار کرد: پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا، بلافاصله پس از صدور رأی نهایی از سوی تعزیرات حکومتی برای طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نهایی به اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام می‌شود.

کردعلیوند معاون قضایی دادگستری لرستان نیز با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف پرونده‌های اموال غیرمنقول، اظهار کرد: تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها با رعایت ضوابط قانونی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این زمینه همکاری لازم با اداره کل اموال تملیکی انجام خواهد شد.

در پایان بر تداوم همکاری میان دستگاه قضایی تعزیرات حکومتی و اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان لرستان برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و اموال موجود تأکید شد.