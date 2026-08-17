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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

ضرورت تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد در انبارهای اموال تملیکی لرستان

ضرورت تعیین تکلیف کالاهای سریع‌الفساد در انبارهای اموال تملیکی لرستان

خرم‌آباد - در جریان بازدید مسئولان از انبارهای اموال تملیکی لرستان بر ضرورت تعیین تکلیف فوری کالاهای سریع‌الفساد در این انبارها تأکید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه در راستای تسریع در تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقول و کاهش رسوب کالا در انبارها، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان و معاون قضایی دادگستری لرستان با حضور در اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان، ضمن دیدار با سرپرست این اداره کل از انبارها و نحوه چیدمان و نگهداری کالاها بازدید کردند.

در این دیدار، بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در تعیین تکلیف کالاها، به‌ویژه کالاهای رسوبی تأکید شد.

ضرورت تعیین تکلیف فوری کالاهای سریع‌الفساد

محمد شاکرمی سرپرست اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با اموال منقول و غیرمنقول را تشریح کرد و روند رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی با قدردانی از همکاری دادگستری و تعزیرات حکومتی استان در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اموال تملیکی، اظهار کرد: همکاری دستگاه‌های متولی نقش مؤثری در تسریع فرایند تعیین تکلیف اموال و صیانت از حقوق بیت‌المال دارد.

سرپرست اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی لرستان همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف فوری کالاهای سریع‌الفساد تأکید کرد و افزود: این کالاها باید بدون وقفه و در چارچوب ضوابط قانونی تعیین تکلیف شوند تا از تضییع حقوق دولت و مردم جلوگیری شود.

رسیدگی فوری به پرونده‌های قاچاق کالا

قهرمان شاهی مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان نیز، اظهار کرد: پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا، بلافاصله پس از صدور رأی نهایی از سوی تعزیرات حکومتی برای طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نهایی به اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام می‌شود.

کردعلیوند معاون قضایی دادگستری لرستان نیز با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف پرونده‌های اموال غیرمنقول، اظهار کرد: تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها با رعایت ضوابط قانونی از اولویت‌های دستگاه قضایی است و در این زمینه همکاری لازم با اداره کل اموال تملیکی انجام خواهد شد.

در پایان بر تداوم همکاری میان دستگاه قضایی تعزیرات حکومتی و اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان لرستان برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و اموال موجود تأکید شد.

کد مطلب 6919037

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