به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دوشنبه در راستای تسریع در تعیین تکلیف اموال منقول و غیرمنقول و کاهش رسوب کالا در انبارها، مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان و معاون قضایی دادگستری لرستان با حضور در اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان، ضمن دیدار با سرپرست این اداره کل از انبارها و نحوه چیدمان و نگهداری کالاها بازدید کردند.
در این دیدار، بر ضرورت تعامل و همافزایی میان دستگاههای مرتبط برای تسریع در تعیین تکلیف کالاها، بهویژه کالاهای رسوبی تأکید شد.
ضرورت تعیین تکلیف فوری کالاهای سریعالفساد
محمد شاکرمی سرپرست اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی لرستان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل آخرین وضعیت پروندههای مرتبط با اموال منقول و غیرمنقول را تشریح کرد و روند رسیدگی و تعیین تکلیف این پروندهها مورد بررسی قرار گرفت.
وی با قدردانی از همکاری دادگستری و تعزیرات حکومتی استان در رسیدگی به پروندههای مرتبط با اموال تملیکی، اظهار کرد: همکاری دستگاههای متولی نقش مؤثری در تسریع فرایند تعیین تکلیف اموال و صیانت از حقوق بیتالمال دارد.
سرپرست اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی لرستان همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف فوری کالاهای سریعالفساد تأکید کرد و افزود: این کالاها باید بدون وقفه و در چارچوب ضوابط قانونی تعیین تکلیف شوند تا از تضییع حقوق دولت و مردم جلوگیری شود.
رسیدگی فوری به پروندههای قاچاق کالا
قهرمان شاهی مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان نیز، اظهار کرد: پروندههای مربوط به قاچاق کالا، بلافاصله پس از صدور رأی نهایی از سوی تعزیرات حکومتی برای طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نهایی به اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی اعلام میشود.
کردعلیوند معاون قضایی دادگستری لرستان نیز با تأکید بر اهمیت تعیین تکلیف پروندههای اموال غیرمنقول، اظهار کرد: تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف این پروندهها با رعایت ضوابط قانونی از اولویتهای دستگاه قضایی است و در این زمینه همکاری لازم با اداره کل اموال تملیکی انجام خواهد شد.
در پایان بر تداوم همکاری میان دستگاه قضایی تعزیرات حکومتی و اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان لرستان برای تسریع در تعیین تکلیف پروندهها و اموال موجود تأکید شد.
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