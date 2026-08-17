به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار تقوی پیش از ظهر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت پیشگیری از بیماریهای مزمن اظهار کرد: تغییر سبک زندگی و کاهش فعالیت بدنی، در کنار شیوع دیابت و فشار خون، از عوامل مهم افزایش بار بیماریها در جامعه است و باید برای کنترل این عوامل، اقدامات پیشگیرانه جدیتری انجام شود.
وی افزود: در حوزه دیالیز، بررسیهای انجامشده درباره هزینهها و مراکز ارائهدهنده خدمات در حال پیگیری است و تلاش داریم با اجرای برنامههای هدفمند، ضمن کنترل هزینهها، کیفیت خدمات نیز ارتقا یابد.
تقوی با اشاره به رصد هزینههای مراکز اسکن هستهای و تصویربرداریهای پرهزینه گفت: هزینههای پزشکی و نحوه پرداخت به پزشکان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به گفته وی، حدود ۶۰ درصد پزشکان در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی استان به صورت تماموقت فعالیت نمیکنند که این موضوع میتواند در هزینههای درمانی تأثیرگذار باشد.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران یکی از راهکارهای اساسی برای مدیریت هزینههای سلامت را اصلاح نظام نسخهنویسی، کاهش تقاضای القایی و حذف تجویزهای غیرضروری دانست و ادامه داد: اجرای صحیح و کامل برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور باید به عنوان یکی از محورهای اصلی اصلاح نظام سلامت دنبال شود.
وی با بیان اینکه مازندران سالها به عنوان پایلوت پزشک خانواده مطرح بوده است، تصریح کرد: اکنون که دولت بر اجرای نسخه اصلاحشده این برنامه تأکید دارد، علاوه بر فراهم کردن زیرساختهای لازم، باید فرهنگ استفاده صحیح از پزشک خانواده نیز در میان مردم شکل بگیرد.
تقوی نقش رسانهها را در فرهنگسازی اجرای پزشک خانواده مهم ارزیابی کرد و گفت: رسانه ملی و سایر رسانهها باید در زمینه معرفی مزایا و ضرورتهای پزشک خانواده نقش فعالتری داشته باشند و برنامههای مستمر و تخصصی برای آگاهی مردم تولید شود.
وی تأکید کرد: مسئولان نیز باید به این باور برسند که پزشک خانواده و نظام ارجاع، یکی از مهمترین مسیرهای برونرفت از چالشهای موجود در حوزه سلامت کشور است.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران همچنین بر ضرورت توجه مردم به پیشگیری تأکید کرد و گفت: افزایش فعالیت بدنی، کاهش مصرف مواد قندی و چربی و کنترل منظم فشار خون میتواند نقش مهمی در جلوگیری از ابتلا به بیماریهای مزمن داشته باشد.
میزان فشار خون در استان بالا است
تقوی با اشاره به وضعیت فشار خون و دیابت در مازندران اظهار کرد: میزان شیوع فشار خون در استان بالاتر از میانگین کشور است و در زمینه قند خون نیز وضعیت نیازمند توجه جدی است؛ از همین رو، برنامههای پیشگیرانه از طریق پزشک خانواده و سایر طرحهای سلامت در حال پیگیری است.
وی درباره روند افزایش بیماران دیالیزی نیز گفت: در حال حاضر حدود ۱۹ هزار و ۷۰۰ بیمار دیالیزی وجود دارد و اگر روند ابتلا به بیماریهای مزمن کلیوی به همین شکل ادامه یابد، پیشبینی میشود این تعداد طی ۱۰ سال آینده به حدود ۳۴ هزار نفر برسد.
تقوی افزود: سالانه حدود ۳۰ درصد بیماران دیابتی به بیماری مزمن کلیه مبتلا میشوند و بخشی از این بیماران در نهایت به مرحله نهایی نارسایی کلیه میرسند که در آن، برای ادامه حیات به دیالیز یا سایر درمانهای جایگزین کلیه نیاز خواهند داشت.
وی دو عامل اصلی و شایع در بروز بیماریهای کلیوی را دیابت و فشار خون عنوان کرد و گفت: در مقایسه وضعیت مازندران با میانگین کشور، شیوع دیابت در کشور حدود ۱۴ درصد و در مازندران نزدیک به ۲۰ درصد است. همچنین میزان شیوع فشار خون در کشور حدود ۳۲ درصد و در مازندران حدود ۳۷ درصد گزارش شده است.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به طرحهای جدید سازمان بیمه سلامت اشاره کرد و گفت: صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج و اجرای طرح جوانی جمعیت از جمله برنامههایی است که در استان دنبال میشود.
وی افزود: تاکنون حدود ۱۴ هزار بیمار در قالب طرح حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج نشاندار شدهاند. همچنین در چارچوب حمایت از زوجهای نابارور، بیش از سه هزار زوج در استان تحت پوشش این برنامه قرار گرفتهاند و بخشی قابل توجهی از هزینههای درمان آنان از سوی بیمه سلامت پرداخت میشود.
تقوی در پایان بر تداوم برنامههای پیشگیرانه و کنترل هزینههای سلامت تأکید کرد و گفت: رویکرد بیمه سلامت، حرکت همزمان در مسیر پیشگیری، حمایت از بیماران و مدیریت منطقی منابع است تا بتوان خدمات مؤثرتر و پایدارتر به مردم ارائه کرد.
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