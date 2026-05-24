به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «محمد اسحاقدار» وزیر خارجه پاکستان با اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص احتمال توافق میان ایران و آمریکا در خصوص آتشبس گفت که آنچه در مذاکرات به دست آمده، خوشبینی را برای دستیابی به نتیجهای مثبت و پایدار افزایش میدهد.
وزیر خارجه پاکستان مدعی شد که تماس مهمی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برقرار کرد، گامی اساسی در جهت دستیابی به صلح منطقهای است.
برخی رسانههای آمریکایی با انتشار برخی مفاد توافق احتمالی اعلام کردهاند که دوطرف ایرانی و آمریکایی در مذاکرات غیر مستقیم، در آستانه توافق قرار دارند، اما هنوز منابع رسمی ایران این اخبار را تایید نکردهاند.
