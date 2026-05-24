  بین الملل
  آمریکای شمالی
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۱

اسحاق‌دار: خوش‌بینی برای دستیابی به نتیجه مذاکرات افزایش یافته است

وزیر خارجه پاکستان گفت که آنچه که در مذاکرات به دست آمده، خوشبینی را برای دستیابی به نتایج مثبت و پایدار افزایش داده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «محمد اسحاق‌دار» وزیر خارجه پاکستان با اشاره به اخبار منتشر شده در خصوص احتمال توافق میان ایران و آمریکا در خصوص آتش‌بس گفت که آنچه در مذاکرات به دست آمده، خوش‌بینی را برای دستیابی به نتیجه‌ای مثبت و پایدار افزایش می‌دهد.

وزیر خارجه پاکستان مدعی شد که تماس مهمی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برقرار کرد، گامی اساسی در جهت دستیابی به صلح منطقه‌ای است.

برخی رسانه‌های آمریکایی با انتشار برخی مفاد توافق احتمالی اعلام کرده‌اند که دوطرف ایرانی و آمریکایی در مذاکرات غیر مستقیم، در آستانه توافق قرار دارند، اما هنوز منابع رسمی ایران این اخبار را تایید نکرده‌اند.

    • احمد IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      آمریکا باشکست سختی که ازایران خوردباچالشهای بزرگی مواجه شده وراهی جزتوافق باایران نداره.اگه آمریکاتوافق نکنه جهان باچندین بحران بسیاربزرگ روزافزون دربلاتکلیفی بسرمی بره وازطرفی نمیتونه به جنگ ادامه بده چون متحمل شکست بزرگتری ازجانب ایران میشه.درواقع آمریکا اکنون درباتلاق ایرانیها گیرافتاده وهرچی بیشتردست وپابزنه بیشترفرومیره.ایران دراین شرایط تاحدامکان ومصلحت نبایدبه آمریکا امتیازی بده

