۳ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۵

نخست وزیر پاکستان: به تلاش‌ها برای تحقق صلح ادامه می‌دهیم

نخست‌وزیر پاکستان با تأکید بر ادامه تلاش‌های کشورش برای پیشبرد روند صلح، ابراز امیدواری کرد که دور بعدی مذاکرات به‌زودی در اسلام‌آباد برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان درباره آخرین تحولات مربوط به تلاش های میانجی گرانه کشورش گفت: اسلام‌آباد به تلاش‌های خود در مسیر تحقق صلح ادامه خواهد داد و امیدواریم به‌زودی میزبان دور بعدی گفت‌وگوها باشیم.

وی همچنین اعلام کرد که نماینده پاکستان در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا «فیلد مارشال عاصم منیر»، فرمانده ارتش پاکستان بوده است.

نخست‌وزیر پاکستان در پایان گفت: به رئیس جمهور ترامپ به دلیل تلاش‌های فوق‌العاده‌اش در راستای تحقق صلح تبریک می‌گویم.

    • مجتبی US ۰۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۳
      0 0
      پاسخ
      ایران باید اماده باشد، ترامپ یک کلاش و دروغگوست! به هیچ وجه به ترامپ نباید اعتماد کرد.

