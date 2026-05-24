به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، «شهباز شریف»، نخست‌وزیر پاکستان درباره آخرین تحولات مربوط به تلاش های میانجی گرانه کشورش گفت: اسلام‌آباد به تلاش‌های خود در مسیر تحقق صلح ادامه خواهد داد و امیدواریم به‌زودی میزبان دور بعدی گفت‌وگوها باشیم.

وی همچنین اعلام کرد که نماینده پاکستان در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا «فیلد مارشال عاصم منیر»، فرمانده ارتش پاکستان بوده است.

نخست‌وزیر پاکستان در پایان گفت: به رئیس جمهور ترامپ به دلیل تلاش‌های فوق‌العاده‌اش در راستای تحقق صلح تبریک می‌گویم.