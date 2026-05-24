  1. بین الملل
  2. اروپا
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

حمایت آنکارا از حل دیپلماتیک مسائل بین تهران و واشنگتن

حمایت آنکارا از حل دیپلماتیک مسائل بین تهران و واشنگتن

رئیس جمهوری ترکیه ضمن استقبال از حل دیپلماتیک مسائل بین تهران و واشنگتن، حل اختلافات بین طرفین در موضوع هسته‌ای را زمانبر اما ممکن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای «ترکیه امروز»، دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه ای به مذاکرات ویدئوکنفرانسی برگزار شده بین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و سران کشورهای منطقه اشاره کرد و اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور در این نشست را منتشر کرد.

اردوغان در این نشست ویدئوکنفرانسی اعلام کرد ترکیه همواره از حل‌وفصل مشکلات از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی حمایت کرده است و از حل دیپلماتیک مسائل بین تهران و واشنگتن نیز استقبال می کند.

او افزود: آنکارا از هر توافقی که تضمین‌کننده عبور آزاد از تنگه هرمز بوده، از ثبات منطقه‌ای حمایت کرده و فشار بر اقتصاد جهانی را کاهش دهد حمایت می کند.

رئیس جمهوری ترکیه از کشورهایی که در روند مذاکرات مشارکت داشته‌اند تشکر کرد و گفت: ترکیه آماده است هرگونه حمایت لازم را برای اجرای هر توافق احتمالی با تهران ارائه دهد.

اردوغان افزود: ترکیه برای برقراری صلح در سراسر منطقه تلاش می‌کند و معتقد است که با گذشت زمان می‌توان برای مسائل دشواری مانند پرونده هسته‌ای ایران راه‌حل‌های مناسبی یافت.

وی افزود: ترکیه به دنبال عصری جدید است که در آن کشورهای منطقه تهدیدی برای یکدیگر نباشند. صلح عادلانه، بازنده‌ای نخواهد داشت.

کد مطلب 6839483

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها