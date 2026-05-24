حمایت آنکارا از حل دیپلماتیک مسائل بین تهران و واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای «ترکیه امروز»، دفتر ریاست جمهوری ترکیه در بیانیه ای به مذاکرات ویدئوکنفرانسی برگزار شده بین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و سران کشورهای منطقه اشاره کرد و اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور در این نشست را منتشر کرد.

اردوغان در این نشست ویدئوکنفرانسی اعلام کرد ترکیه همواره از حل‌وفصل مشکلات از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی حمایت کرده است و از حل دیپلماتیک مسائل بین تهران و واشنگتن نیز استقبال می کند.

او افزود: آنکارا از هر توافقی که تضمین‌کننده عبور آزاد از تنگه هرمز بوده، از ثبات منطقه‌ای حمایت کرده و فشار بر اقتصاد جهانی را کاهش دهد حمایت می کند.

رئیس جمهوری ترکیه از کشورهایی که در روند مذاکرات مشارکت داشته‌اند تشکر کرد و گفت: ترکیه آماده است هرگونه حمایت لازم را برای اجرای هر توافق احتمالی با تهران ارائه دهد.

اردوغان افزود: ترکیه برای برقراری صلح در سراسر منطقه تلاش می‌کند و معتقد است که با گذشت زمان می‌توان برای مسائل دشواری مانند پرونده هسته‌ای ایران راه‌حل‌های مناسبی یافت.

وی افزود: ترکیه به دنبال عصری جدید است که در آن کشورهای منطقه تهدیدی برای یکدیگر نباشند. صلح عادلانه، بازنده‌ای نخواهد داشت.