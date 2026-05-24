به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم درباره مذاکرات ایران و آمریکا نوشت: تلاش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد توافق با ایران ممکن است در نهایت به زیان اسرائیل تمام شود زیرا تمرکز اصلی جهان بر بازگشایی تنگه هرمز است اما دغدغه اصلی اسرائیل، برنامه هسته‌ای ایران است.

این رسانه صهیونیستی افزود: هرچند اسرائیل همچنان برای احتمال شکست مذاکرات و ازسرگیری جنگ آماده است، اما ارزیابی غالب کارشناسان این است که احتمال فروپاشی مذاکرات نسبت به قبل کاهش یافته است.

اسرائیل هیوم به رویکرد پرنوسان ترامپ بین گزینه های جنگ و توافق اشاره کرد و افزود: فشار میانجی‌ها، از جمله پاکستان و مشاورانش، او را به سمت توافق سوق داده است. هم‌زمان، نگرانی اصلی اسرائیل این است که در توافق احتمالی، مسئله کشتیرانی در هرمز سریعاً حل شود اما موضوع هسته‌ای ایران به آینده موکول گردد؛ وضعیتی که به باور نویسنده می‌تواند به ایران فرصت دهد تا توان هسته‌ای خود را حفظ کند.

اسرائیل هیوم هشدار داد حتی حداقل دستاورد قابل قبول، یعنی خارج کردن اورانیوم غنی‌شده ایران از چرخه غنی‌سازی، ممکن است شبیه توافق ۲۰۱۵ بین تهران و دولت باراک اوباما باشد و دستاوردی محدود محسوب شود.

این رسانه صهیونیستی به موضوع آتش بس در تمام جبهه ها به عنوان یکی از خواسته های ایران نیز اشاره کرد و نوشت: فشار آمریکا ممکن است اسرائیل را مجبور به عقب‌نشینی در برابر حزب‌الله کند.

این رسانه صهیونیستی به بحران‌های داخلی رژیم صهیونیستی، شکاف‌های سیاسی و تنش‌های اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی اشاره کرد و آن را عاملی دانست که می تواند هم‌زمان با تهدیدهای خارجی، امنیت اسرائیل را تضعیف کند.