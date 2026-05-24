کشف ۳۸۰ تن نهاده دامی احتکارشده و پلمب سوله در گتوند

به گزارش خبرنگار مهر، کامران رومیانی صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در راستای مبارزه با احتکار و برخورد قاطع با سودجویان و به دنبال دریافت گزارش‌هایی مبنی بر دپوی غیرمجاز نهاده‌های دامی در یکی از سوله‌های شهرستان گتوند، دستورات قضائی لازم به ضابطین ابلاغ شد.

وی افزود: مأموران انتظامی با رعایت تشریفات قانونی، موفق به کشف ۳۸۰ تن نهاده دامی احتکار شده در محل مذکور شدند و پس از کشف این محموله، سوله مربوطه پلمب و پرونده قضائی برای متهمان تشکیل شد که رسیدگی به آن با دقت و سرعت در دستور کار قرار دارد.

رومیانی گفت: این اقدام در راستای حمایت از تولیدکنندگان، جلوگیری از اخلال در بازار و تأمین امنیت غذایی دامپروران صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: برخورد با محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی با جدیت تداوم خواهد داشت.