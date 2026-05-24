به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی انتشار اخبار غیر رسمی و غیر موثق در خصوص نزدیک شدن به توافق بین ایران و آمریکا در مذاکرات غیر مستقیم را ا نگرانی دنبال می‌کنند.

در همین رابطه شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم مدعی شده است که ساعات آینده سرنوشت‌ساز است و جزئیات توافق در حال شکل‌گیری بین ایران و آمریکا، به نفع اسرائیل به نظر نمی‌رسد.

وبگاه روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت نیز نوشت که نگرانی فزاینده در سرزمین‌های اشغالی از تفاهمات در حال شکل‌گیری بین آمریکا و ایران، و ترس از توافقی که بر خلع سلاح هسته‌ای ایران تأکید نمی‌کند و پروژه موشکی ایران را محدود نمی‌سازد و از نفوذ عوامل ایران در منطقه جلوگیری نمی‌کند، گسترش پیدا کرده است.

روزنامه معاریو نیز اعلام کرد که پیروزی ایران نزدیک است و تل آویو باید در محاسبات خود تجدید نظر کند، جایگاه خود را در منطقه مشخص کند و ائتلاف‌های جدیدی ایجاد کند.

سایر رسانه‌های صهیونیستی نیز به «سکوت مطلق» نخست‌وزیر رژیم در قبال اخبار مربوط به نزدیک شدن به امضای توافق بین ایران و آمریکا اشاره و این سکوت را محکوم کردند.

گای گیزرایلی، خبرنگار شبکه صهیونیستی «آی 24 » نیز در یک پخش زنده گفت: پایان نبرد به این شکل، شکستی بزرگ برای بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل است.

کانال 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز تاکید کرد که اگر آتش‌بس 60 روز تمدید شود، این گام کاملاً در تضاد با چیزی خواهد بود که اسرائیل می‌خواست و به دنبال دستیابی به آن بود.