خبرگزاری مهر _ گروه جامعه، مهسا حیدری: تهران این روزها فقط شهر برجها، ترافیک و مراکز خرید لوکس نیست، شبهای پایتخت حالا روایت دیگری هم دارد. روایتی از باغهای نورانی لواسان، ویلاهای اجارهای چندصد میلیونی، موسیقی زنده، دیجیپارتی، تولدهای لاکچری و ایونتهایی که تصاویرشان بدون هیچ واهمهای در شبکههای اجتماعی منتشر میشود، تصاویری که از شکلگیری یک صنعت زیرزمینی اما پردرآمد خبر میدهد، صنعتی که نام آن را «اقتصاد پنهان پارتیها» گذاشتهاند.
در ظاهر، همهچیز رنگ و بوی لاکچری دارد، میزهای دکور شده، نورپردازیهای حرفهای، مهمانان خاص، جشنهای مختلط، اجرای موسیقی و حتی کلاسهای یوگای گروهی در باغهای شمال تهران. اما پشت این ویترین پرزرقوبرق، یک سؤال مهم و جدی قرار گرفته که این روزها بیشتر از همیشه شنیده میشود: این مراسمها دقیقاً تحت نظارت چه نهادی برگزار میشوند و پلیس اماکن در این میان چه نقشی دارد؟
ایونتپلنرها؛ شغل تازهای که سریعتر از قانون رشد کرد
بر اساس ماده ۲۰ آییننامه اماکن عمومی، هرگونه برگزاری مراسم و برنامه عمومی باید با اطلاع و هماهنگی قبلی انجام شود. متقاضیان موظفاند مشخصات مراسم، زمان برگزاری، اطلاعات هویتی برگزارکنندگان و تعهدنامه رعایت ضوابط قانونی را به پلیس اماکن ارائه کنند. تالارها، هتلها و مراکز رسمی نیز برای دریافت مجوز، تحت بازدید و نظارت قرار میگیرند و در صورت تخلف، امکان برخورد قانونی با آنها وجود دارد.
اما ماجرای ایونتپلنرها ظاهراً از جنس دیگری است. آنها نه تالار ثابت دارند، نه آدرس دائمی و نه الزاماً در یک مکان مشخص فعالیت میکنند. امشب یک باغ در لواسان، فردا یک ویلای شخصی در زعفرانیه و هفته بعد روفگاردنی در شمال تهران. همین جابهجایی مداوم باعث شده بسیاری از این رویدادها عملاً خارج از دایره نظارت سنتی برگزار شوند.
باغهای لواسان؛ لوکیشن محبوب دور زدن نظارت؟
اگر سری به صفحات برخی ایونتپلنرهای فعال در فضای مجازی بزنید، با تصاویری روبهرو میشوید که تفاوت زیادی با چارچوبهای رسمی اعلامشده دارند؛ جشنهای مختلط، رقص و پایکوبی، موسیقی زنده، استخرپارتی، دورهمیهای شبانه و مهمانیهایی که برگزارکنندگان، آنها را نه مخفیانه بلکه بهعنوان «نمونهکار حرفهای» منتشر میکنند.
نکته قابلتأمل آن است که بسیاری از این تصاویر آشکارا در دسترس عموم قرار دارند و همین مسئله این پرسش را ایجاد میکند که آیا این فعالیتها اساساً از چشم نهادهای نظارتی دور ماندهاند یا خلأ قانونی باعث شده برخورد مؤثری با آنها صورت نگیرد؟
هشدار پلیس اماکن؛ اما چرا بازار ایونتها داغتر شد؟
سرهنگ تقی افرند، معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ، پیشتر هشدار داده بود که برگزاری مراسم مختلط در تالارها و مراکز رسمی برخلاف ضوابط است و با متخلفان برخورد خواهد شد. وی تأکید کرده بود که تالارها موظف به رعایت تفکیک و شئونات اسلامی هستند و در صورت تخلف، با آنها برخورد قانونی میشود.
با این حال، آنچه امروز در باغها و ویلاهای اجارهای اطراف تهران مشاهده میشود، نشان میدهد بخشی از بازار برگزاری مراسم، عملاً از محیطهای رسمی به سمت فضاهای خصوصی و متغیر کوچ کرده است، فضاهایی که نظارت بر آنها دشوارتر و پیچیدهتر است.
رد پای شرکتهای بزرگ در ایونتهای خاص
بررسی برخی نمونهکارهای منتشرشده در فضای مجازی نشان میدهد ماجرا صرفاً به تولدها و دورهمیهای دوستانه محدود نیست. در بعضی ویدیوها و تصاویر، نام و لوگوی برندها و شرکتهای تجاری نیز دیده میشود، از مراسمهای سازمانی و دورهمیهای شرکتی گرفته تا ایونتهای خاص برندینگ و جلسات خصوصی.
حتی برخی برنامهها با عنوان «دورهمی های سازمانی» یا «ایونت اختصاصی مشتریان VIP» برگزار میشوند، مراسمهایی که در ظاهر عنوان رسمی دارند اما در عمل، محتوای آنها تفاوت چندانی با مهمانیهای خصوصی شبانه ندارد.
یک اقتصاد پنهان و بدون نظارت در حوزه برگزاری رویدادها شکل گرفته است. اقتصادی که در آن، مبالغ چندصد میلیونی جابهجا میشود اما مشخص نیست چه نهادی بر روند فعالیت آن نظارت دارد.
پرسش مهم اینجاست که آیا خود ایونتپلنرها دارای مجوز صنفی مشخص هستند؟ آیا تحت نظارت اتحادیه یا نهاد خاصی فعالیت میکنند؟ و در صورت وقوع حوادث احتمالی، چه کسی مسئولیت قانونی آن را برعهده خواهد داشت؟
نگرانی فقط «پارتی» نیست؛ خلأ امنیتی ماجرا جدیتر است
مسئله فقط برگزاری یک جشن یا مهمانی نیست، بلکه نگرانی اصلی به نبود نظارت امنیتی و قانونی بر این فضاها بازمیگردد. در بسیاری از این مراسم، هویت مهمانان مشخص نیست، هیچ ثبت رسمی از ورود و خروج افراد وجود ندارد و در صورت بروز درگیری، حادثه یا حتی جرائم پیچیدهتر، عملاً ردگیری مسئولان اصلی دشوار خواهد بود.
یکی از مهمترین نقاط ضعف موجود، نبود سازوکار مشخص برای نظارت بر باغها و ویلاهای اجارهای است. بسیاری از این مکانها مشخص نیست دارای مجوز رسمی برای برگزاری مراسم هستند یا خیر.
در عین حال، ایونتپلنرها نیز معمولاً مسئولیت را متوجه صاحب لوکیشن میدانند و صاحبان باغها هم نقش برگزارکننده را انکار میکنند، همین وضعیت خاکستری، پیگیری حقوقی و انتظامی را دشوار کرده است.
مطالبه افکار عمومی؛ شفافسازی درباره این بازار خاکستری
این گزارش نشان میدهد که بازار ایونتپلنینگ خصوصی در حال حرکت در یک فضای خاکستری میان قانون و اجراست، جایی که بخش قابل توجهی از تبلیغات در فضای مجازی انجام میشود، اما سازوکار یکپارچه و مشخصی برای رصد، ثبت و مدیریت آن وجود ندارد. از سوی دیگر، برگزاری برخی مراسم در باغها و ویلاهای اجارهای، بهدلیل ماهیت متغیر و خصوصی بودن لوکیشنها، عملاً نظارتپذیری سنتی را دشوارتر کرده است.
در چنین شرایطی، بیش از آنکه مسئله به یک نهاد خاص محدود شود، با یک چالش ساختاری روبهرو هستیم، یعنی نیاز به هماهنگی دقیقتر میان ضوابط فضای مجازی، چارچوبهای صنفی، و فرآیندهای صدور مجوز و نظارت میدانی. شفافسازی در حوزه مجوزها، ثبت رویدادها و مسئولیت حقوقی برگزارکنندگان میتواند نقش مهمی در کاهش این ابهام و جلوگیری از گسترش فعالیتهای غیرشفاف داشته باشد.
