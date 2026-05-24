  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

اکران ویژه «رسم صد ساله» در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

اکران ویژه «رسم صد ساله» در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

مستند «رسم صد ساله» ساخته ابراهیم شفیعی دوشنبه چهارم خرداد همزمان با ایام مسلمیه روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «رسم صد ساله» ساخته ابراهیم شفیعی دوشنبه چهارم خرداد همزمان با ایام مسلمیه ساعت ۱۴:۳۰ در تالار شیخ صدوق حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) رونمایی می‌شود.

شفیعی نویسنده و کارگردان این مستند ۷۶ دقیقه‌ای است، موضوع فیلم درباره مراسمی است که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود و بیش از صد سال قدمت تاریخی دارد. این آئین ششم، هفتم و هشتم ذی الحجه برگزار می‌شود.

سجاد سبحانی و امین سروری تصویربرداری فیلم را بر عهده داشتند، جلال سعادت یار صدابردار و اکبر بلالی آهنگساز «رسم صد ساله» است. «رسم صد ساله» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.
ورود به این جلسه برای علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 6839359
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها