اکران ویژه «رسم صد ساله» در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «رسم صد ساله» ساخته ابراهیم شفیعی دوشنبه چهارم خرداد همزمان با ایام مسلمیه ساعت ۱۴:۳۰ در تالار شیخ صدوق حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) رونمایی می‌شود.

شفیعی نویسنده و کارگردان این مستند ۷۶ دقیقه‌ای است، موضوع فیلم درباره مراسمی است که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود و بیش از صد سال قدمت تاریخی دارد. این آئین ششم، هفتم و هشتم ذی الحجه برگزار می‌شود.

سجاد سبحانی و امین سروری تصویربرداری فیلم را بر عهده داشتند، جلال سعادت یار صدابردار و اکبر بلالی آهنگساز «رسم صد ساله» است. «رسم صد ساله» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی است.

ورود به این جلسه برای علاقه‌مندان آزاد است.