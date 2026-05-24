۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

دستگیری قاتلان فراری در ایرانشهر

ایرانشهر - فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان از دستگیری قاتلان فراری در کمتر از سه ساعت در ایرانشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: در پی وقوع سرقتی مسلحانه که منجر به قتل شهروند ایرانشهری با اسلحه گرم شده بود، سریعا تیمی مجرب از کارآگاهان پلیس تشکیل و بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان ادامه داد: کارآگاهان پلیس شهرستان ایرانشهر با اقدامات اطلاعاتی موفق شدند قاتل و همدستش را کمتر از ۳ساعت در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

وی تصریح کرد: یک قبضه اسلحه کلاشینکف به همراه مهمات و یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ سرقتی نیز از قاتلان کشف شد.

جوکار بیان کرد: این متهمان دارای سوابق متعددی مانند سرقت مسلحانه، گروگانگیری، خرید و فروش سلاح بود که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

