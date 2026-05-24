کشف حدود یک تن انواع موادمخدر در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا اسحاقی گفت: مأموران انتظامی در اجرای طرح‌های مبارزه با موادمخدر در چندین عملیات ظفرمندانه، موفق شدند ضرباتی کاری به سوداگران مرگ وارد و مقدار نهصد و ۸۴ کیلوگرم انواع موادمخدر را در شهرستان های هیرمند، زاهدان، زابل، سراوان، بمپور، نیمروز، کنارک کشف کنند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی از محل نگهداری مواد افیونی در نقاط مختلف استان موفق شدند، مقدار ۸۹۱ کیلوگرم تریاک، ۶۵ کیلوگرم حشیش، ۲۵ کیلوگرم شیشه و ۳ کیلوگرم هروئین را که بطور ماهرانه.ای جاسازی شده بودند به همراه ۱ قبضه اسلحه کلاشینکف کشف و در این راستا تعداد ۱۱ دستگاه خودرو توقیف، ۱۹ نفر از سوداگران مرگ را دستگیر کنند.