صادق: ۵ هزار واحد مسکن استیجاری در کشور تأمین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به اجرای برنامه تأمین مسکن استیجاری در کشور، اظهار کرد: تاکنون حدود ۵ هزار واحد مسکن استیجاری تأمین شده و این مسیر با هدف تسهیل دسترسی مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین، به مسکن ادامه دارد.

وی افزود: دولت در جهت پاسخگویی هرچه بهتر به نیاز مردم در حوزه مسکن، اجرای قانون مسکن استیجاری را در دستور کار قرار داده است؛ قانونی که سال‌ها وجود داشت اما به سمت اجرای آن حرکت نشده بود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگر قرار است دولت در حوزه تسهیل دسترسی به مسکن پاسخگو باشد، باید برای شرایط امروز کلان‌شهرها برنامه‌ریزی کند، چرا که در بسیاری از موارد امکان خانه‌دار شدن برای دهک‌های پایین فراهم نیست، اما این موضوع به معنای آن نیست که دولت اقدامی انجام ندهد.

وی یادآور شد: در کلان‌شهرها محدودیت‌های جدی در حوزه زمین و همچنین ملاحظات مربوط به عدم تمرکز وجود دارد و همین موضوع دسترسی به زمین را دشوار کرده است. بر همین اساس، با مصوبه شورای‌عالی مسکن، اجرای طرح مسکن استیجاری در قالب یک گام ۱۰ هزار واحدی آغاز شد؛ هرچند هنوز به این عدد نرسیده‌ایم و در این مدت نیز اتفاقات و شرایط خاصی وجود داشته است.

صادق تصریح کرد: با وجود همه چالش‌ها، اجرای این مسیر آغاز شده و طبیعی است که نقدها و اشکالاتی نسبت به شیوه اجرا وجود داشته باشد، اما زمانی که اطمینان داریم یک اقدام ضروری و درست است، باید مشکلات و چالش‌های آن را نیز در فرآیند اجرا برطرف کنیم.

وی گفت: بخشی از پاسخ به نیاز بازار مسکن، توسعه مسکن استیجاری است و دولت این مسیر را از خود آغاز کرده تا اگر در روند اجرا چالش یا مسئله‌ای وجود داشت، از طریق تجربه عملی و رفع خطاها، مسیر برای اجرای گسترده‌تر هموار شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه فاصله میان هدف‌گذاری ۱۰ هزار واحدی با نیاز چندصد هزار واحدی بازار اجاره همچنان زیاد است، گفت: بخش خصوصی، پیمانکاران و سایر فعالان حوزه مسکن باید در این مسیر نقش‌آفرینی کنند و دولت نیز با واگذاری زمین، ارائه تسهیلات و استفاده از روش‌های مختلف حمایتی، سهم اصلی خود را ایفا خواهد کرد.

عضو کابینه دولت چهاردهم در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این سیاست از سوی دولت آغاز شده و براساس آخرین آمار، تقریباً به نیمی از تعهد تعیین‌شده از سوی شورای‌عالی مسکن رسیده‌ایم.