واریز آورده ۱۴۱۲ متقاضی مسکن شهرک پرواز در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عزیزی ظهر یکشنبه در نشست شورای تأمین مسکن استان همدان با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه، اظهار کرد: پس از اطلاع‌رسانی‌های گسترده به متقاضیان مسکن شهرک پرواز همدان، تاکنون یک‌هزار و ۴۱۲ نفر از متقاضیان، مبالغ فراخوان‌شده را به حساب پروژه واریز کرده‌اند.

وی با بیان اینکه اولویت در انتخاب واحد با متقاضیانی است که آورده خود را سریع‌تر تکمیل کنند، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، قرار است هشت‌هزار و ۲۷۶ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهرک تازه‌تأسیس پرواز همدان احداث شود که این تعداد مسکن گامی مهم در تأمین نیاز مردم در مرکز استان به شمار می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان با اشاره به پیشرفت فیزیکی مطلوب بخش‌هایی از این پروژه، تصریح کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۴۹۵ واحد مسکونی از این طرح از پیشرفت مناسبی برخوردار است و به متقاضیان اعلام شده در صورتی که آورده خود را به ۸۰۰ میلیون تومان برسانند، این واحدها در چهار ماه آینده تا مرز ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی خواهند رسید و سپس فرآیند انتخاب واحد توسط متقاضیان آغاز می‌شود.

عزیزی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل زیرساخت‌ها، خاطرنشان کرد: به همان نسبت که انتظار می‌رود واحدهای مسکونی پیشرفت کنند، باید پروژه‌های مرتبط با تأمین آب، برق و سایر خدمات زیربنایی نیز به موازات اجرا شود تا در زمان تحویل واحدها، مشکلی از نظر امکانات رفاهی و زیرساختی وجود نداشته باشد.

وی درباره نحوه تعیین قیمت نهایی واحدها نیز بیان کرد: قیمت نهایی پس از رسیدن پروژه به حدود ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی مشخص خواهد شد و در آن مرحله، میزان باقیمانده آورده مورد نیاز نیز به متقاضیان اعلام می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان در پایان با تأکید بر نقش متقاضیان در تسریع روند اجرای پروژه، گفت: انتظار داریم متقاضیان نسبت به تکمیل به‌موقع آورده خود اقدام کنند تا اجرای طرح با تأخیر مواجه نشود و برنامه زمان‌بندی تحویل واحدها محقق شود.