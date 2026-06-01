به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در تماس تلفنی با وهب سلمان محمد الحسنی، وزیر حملونقل عراق، درباره آخرین وضعیت پروژه راهآهن شلمچه - بصره، موافقتنامه حملونقل جادهای و هماهنگیهای لازم برای تسهیل سفرهای اربعین ۱۴۰۵ گفتگو کرد.
وی ضمن ابراز خرسندی از این گفتگو و انتصاب وزیر جدید حملونقل عراق، ابراز امیدواری کرد که با حضور وی در این وزارتخانه، گامهای مؤثرتری در راستای توسعه مناسبات حملونقلی، ترانزیتی و لجستیکی میان دو کشور برداشته شود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در سه ماه گذشته، از مواضع دولت عراق در حمایت از جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم قدردانی و تشکر کرد.
بررسی آخرین وضعیت راهآهن شلمچه - بصره
در این تماس تلفنی، دو طرف آخرین وضعیت اجرای پروژه راهآهن شلمچه - بصره را مورد بررسی قرار دادند. روند زیرسازی و روسازی این مسیر ریلی از محورهای اصلی گفتگو بود و مقرر شد برای تسریع در اجرای پروژه، هماهنگیهای لازم میان طرفین انجام شود.
تأکید بر توسعه همکاریهای حملونقل جادهای
در ادامه این رایزنی، موضوع موافقتنامه حملونقل جادهای میان ایران و عراق نیز مورد بحث قرار گرفت و دو طرف توافق کردند گفتگوها و رایزنیها در این زمینه در نخستین فرصت ادامه یابد.
صادق با اشاره به نزدیک شدن ایام اربعین حسینی، گفت: بهزودی شاهد سفر زائران اباعبدالله الحسین (ع) برای شرکت در مراسم اربعین خواهیم بود و ضروری است همانند سالهای گذشته، هماهنگیهای لازم برای تسهیل تردد زائران از طریق مرزهای زمینی و هوایی انجام شود.
وی یادآور شد: آمادگی داریم در نخستین فرصت، گفتگوهای جامعی درباره موضوع اربعین و سایر مسائل مورد علاقه دو کشور برگزار کنیم.
وزیر راه و شهرسازی در پایان اظهار کرد: امیدواریم با حضور وهب سلمان محمد الحسنی در وزارت حملونقل عراق، روند توسعه، ترانزیت و تمامی اقداماتی که به تقویت و نزدیکتر شدن روابط دو کشور منجر میشود، تسریع شود.
عراق: برای میزبانی از زائران اربعین آمادگی کامل داریم
در ادامه این گفتگو، وهب سلمان محمد الحسنی، وزیر حملونقل عراق، نیز از آمادگی این کشور برای میزبانی از زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: درباره پروژه راهآهن بصره - شلمچه موانع کوچکی وجود دارد که تلاش میکنیم آنها را از مسیر اجرای پروژه برطرف کنیم.
وی تأکید کرد: عراق برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین و تسهیل سفر زائران ایرانی، تمامی اهتمام خود را به کار خواهد گرفت. همچنین در حوزه حملونقل جادهای نیز آمادگی لازم برای ادامه گفتگوها و رایزنیهای مشترک وجود دارد.
نظر شما