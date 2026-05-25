به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در نشست هفتگی پایش طرح‌های حمایتی مسکن با بیان اینکه تامین مسکن استیجاری زوج‌های جوان، با وجود تمام موانع و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی و تمرکز امکانات بر موضوع بازسازی، از اولویت‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی است، اظهار کرد: این موضوع باید با جدیت پیگیری و اجرا شود.

وی افزود: تامین مسکن دهک‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و سایر شهرهای بزرگ با چالش‌های جدی مواجه است و از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، از این‌رو لازم است تمامی امکانات و ظرفیت‌های استان‌ها در این زمینه به کار گرفته شود.

صادق تاکید کرد: همچنان بر عهد خود با مردم در خصوص تحویل واحدها با شرط آماده بودن تمامی خدمات زیربنایی پایبند هستیم و هیچ واحدی بدون آماده‌سازی و تامین خدمات افتتاح نخواهد شد.

وی با تاکید بر نیاز گسترده کشور به تامین مسکن، گفت: ماموریت وزارت راه و شهرسازی تنها تامین ۸۵۰ هزار واحد در تعهد قطعی این وزارتخانه به مردم نیست، بلکه با توجه به نیاز موجود، متنوع‌سازی سیاست‌های تامین مسکن نیز در دستور کار قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: استفاده از ظرفیت صنایع برای تامین مسکن کارکنان و کارگران یکی از روش‌هایی است که می‌تواند به افزایش عرضه مسکن کمک کند و خوشبختانه صاحبان صنایع نیز از این موضوع استقبال کرده و آمادگی همکاری با دولت را دارند.

صادق همچنین به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها ماموریت داد با بررسی دقیق عملکرد پیمانکاران طرح‌های حمایتی مسکن، نسبت به برکناری پیمانکاران کم‌کار و جایگزینی سازندگان متعهد و توانمند اقدام کنند.

وی تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم در اجرای طرح‌های حمایتی مسکن، نظارت مستمر بر عملکرد پیمانکاران است و این افراد باید به صورت مداوم ارزیابی شوند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت تسریع در بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی رمضان، اظهار کرد: کاهش بوروکراسی اداری و تسریع در فرآیندهایی مانند صدور پروانه ساختمانی از موضوعات مهم در این حوزه است. طولانی بودن زمان صدور پروانه ساختمانی یکی از موانع جدی پیش‌روی سازندگان در کشور محسوب می‌شود و لازم است این روند مورد بازنگری قرار گیرد.

عضو کابینه دولت چهاردهم گفت: امیدواریم با تمهیدات در نظر گرفته شده برای تسریع بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، زمینه رفع این مشکل در سایر پروژه‌های ساختمانی کشور نیز فراهم شود.

وی بر ضرورت استفاده از تدابیر و مشوق‌های شهرسازی برای تسریع در نوسازی واحدهای آسیب‌دیده تاکید کرد و رضایت مردم را رکن اساسی این فرآیند دانست و ادامه داد: در اجرای طرح «کلید به کلید» و معاوضه زمین و واحد مسکونی با واحدهای تخریب‌شده در بافت‌های فرسوده شهری، باید اراضی و واحدهایی در نظر گرفته شود که از تمامی امکانات و خدمات شهری برخوردار باشند.

صادق در پایان خاطرنشان کرد: این موضوع باید هم در کلانشهرها و هم در سایر شهرها رعایت شود تا مشکلات مردم در این زمینه به شکل اساسی برطرف شود.