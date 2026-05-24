اجرای فاز دوم روکش آسفالت گردنه آهوان ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید صداقت صبح یکشنبه در بازدید محورهای مواصلاتی سمنان از اجرای فاز دوم روکش آسفالت محور سمنان به دامغان محدوده گردنه آهوان خبر داد و بیان کرد: با انجام این پروژه یکی از نقاط حادثه‌خیز استان سمنان رفع می شود.

وی پیشرفت فیزیکی این پروژه را ۹۵ درصد خواند و ادامه داد: شانه سازی و رفع اختلاف سطح در محور دامغان به سمنان هم اکنون در حال تکمیل است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان با تاکید به اینکه در این پروژه از حداکثر توان ماشین آلات و نیروهای عملیاتی استفاده شده است، توضیح داد: مجموع این اقدامات گامی به سوی پیشگیری از سوانح رانندگی جاده ای است.

صداقت با اشاره به اینکه برای این طرح اعتباری بالغ بر هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است، بیان کرد: این پروژه زیربنایی خیزشی به سمت افزایش ضریب امنیت کاربران جاده ای است.

وی با تاکید به اهمیت استراتژیک محور سمنان به دامغان، اضافه کرد: این پروژه مراحل نهایی خود را طی می کند که با بهره برداری کامل آن تسهیل سفر و تردد مسافران و زائران رخ خواهد داد.