  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶

هشدار ترافیکی در کریدور تهران-مشهد؛ کارگاه‌های آسفالت فعال شدند

هشدار ترافیکی در کریدور تهران-مشهد؛ کارگاه‌های آسفالت فعال شدند

سمنان- مدیرکل راهداری سمنان از شدت گرفتن عملیات روکش آسفالت و لکه‌گیری در محورهای گرمسار، سرخه، دامغان و کمربندی سمنان خبر داد و گفت: مجموع اعتبار این پروژه‌ها ۲ هزار و ۶۵۸ میلیارد ریال است.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی عصر سه شنبه در بازدید پروژه های راهداری سمنان از شدت گرفتن این طرح ها در کریدور تهران به مشهد خبر داد و بیان کرد: هدف از تسریع این طرح ها تردد ایمن تر کاربران جاده ای است.

وی از فعال شدن مجدد کارگاه های آسفالت در این محور پر تردد خبر داد و افزود: افزایش کیفیت روسازی راه ها و بهبود خدمت رسانی به هموطنان در دستور کار است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان از اجرای روکش آسفالت میدان غربی سرخه با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال خبر داد و تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی طرح ۳۰ درصد است.

قدمی با اشاره به اجرای عملیات تراش، لکه گیری و روکش آسفالت محور گرمسار به ایوانکی با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال، اضافه کرد: این طرح ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی از عملیات درزگیری محور شاهرود به دامغان با هدف دوام سازی و جلوگیری از نفوذ آب در لایه های راه به عنوان دیگر پروژه در دست اجرا یاد کرد و ادامه داد: این طرح نیز با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد همراه است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان به عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور سمنان به دامغان محدوده پارک سوکان و شهرک صنعتی اشاره داشت و افزود: این طرح با یک میلیارد و ۳۹۱ میلیون ریال اعتبار ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

قدمی لکه گیری و روکش آسفالت کمربندی سمنان را دیگر پروژه راهداری معرفی کرد و اظهار داشت: این پروژه با اعتبار ۷۶۷ میلیارد ریالی ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: بهسازی مسیر های مذکور از پروژه های در دست راهداری که با تسریع آن ها می کوشیم تا ایمنی ارتقا یافته و شاهد کاهش تصادفات و افزایش رضایت کاربران جاده ای باشیم.

کد مطلب 6821122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها