به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی عصر سه شنبه در بازدید پروژه های راهداری سمنان از شدت گرفتن این طرح ها در کریدور تهران به مشهد خبر داد و بیان کرد: هدف از تسریع این طرح ها تردد ایمن تر کاربران جاده ای است.

وی از فعال شدن مجدد کارگاه های آسفالت در این محور پر تردد خبر داد و افزود: افزایش کیفیت روسازی راه ها و بهبود خدمت رسانی به هموطنان در دستور کار است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان از اجرای روکش آسفالت میدان غربی سرخه با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال خبر داد و تصریح کرد: پیشرفت فیزیکی طرح ۳۰ درصد است.

قدمی با اشاره به اجرای عملیات تراش، لکه گیری و روکش آسفالت محور گرمسار به ایوانکی با اعتبار ۶۰۰ میلیارد ریال، اضافه کرد: این طرح ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی از عملیات درزگیری محور شاهرود به دامغان با هدف دوام سازی و جلوگیری از نفوذ آب در لایه های راه به عنوان دیگر پروژه در دست اجرا یاد کرد و ادامه داد: این طرح نیز با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد همراه است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان به عملیات لکه گیری و روکش آسفالت محور سمنان به دامغان محدوده پارک سوکان و شهرک صنعتی اشاره داشت و افزود: این طرح با یک میلیارد و ۳۹۱ میلیون ریال اعتبار ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

قدمی لکه گیری و روکش آسفالت کمربندی سمنان را دیگر پروژه راهداری معرفی کرد و اظهار داشت: این پروژه با اعتبار ۷۶۷ میلیارد ریالی ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: بهسازی مسیر های مذکور از پروژه های در دست راهداری که با تسریع آن ها می کوشیم تا ایمنی ارتقا یافته و شاهد کاهش تصادفات و افزایش رضایت کاربران جاده ای باشیم.