۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵

‌۳۵ پروژه راهداری استان سمنان افتتاح و کلنگ زنی می‌شود

سمنان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان از افتتاح و کلنگ زنی ۳۵ پروژه راهداری استان طی هفته دولت خبر داد و گفت: هدف از این طرح‌ها ارتقا ایمنی و تسهیل تردد در جاده‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان منصور کیایی صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به میزبانی اداره کل راهداری با موضوع هفته دولت با بیان اینکه ۳۵ پروژه قابل افتتاح و آماده کلنگ زنی در استان تعریف شده است، ابراز داشت: برای بهره برداری از این طرح‌ها ۹ هزار و ۴۳ میلیارد ریال اعتبار هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۲ پروژه به بهره برداری می‌رسد، افزود: برای این طرح‌ها در مجموع بالغ بر سه هزار و ۴۶۶ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه عملیات اجرایی ۲۳ پروژه راهداری طی هفته دولت کلید می‌خورد، ابراز داشت: برای این طرح‌ها نیز پنج هزار و ۵۷۸ میلیارد ریال اعتبار هزینه کرد می‌شود.

منصور کیایی با بیان اینکه تلاش راهداری بر تأمین امنیت جاده‌ای و تسهیل تردد مردم است، تصریح کرد: بهسازی و روکش آسفالت محورهای اصلی و روستایی و تعریض مرمت ابنیه فنی و احداث راه‌های روستایی در برنامه‌های هفته دولت است.

وی افزود: تکمیل و بهسازی محور گرمسار نه حصار، اصلاح نقاط پر تصادف، آغاز عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت محورهای دامغان-شاهرود، محور سمنان-دامغان، محور دامغان-سمنان و بهسازی و روکش آسفالت محور کمربندی سمنان در هفته دولت انجام می‌شود.

