به گزارش خبرنگار مهر، احسان منصور کیایی صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به میزبانی اداره کل راهداری با موضوع هفته دولت با بیان اینکه ۳۵ پروژه قابل افتتاح و آماده کلنگ زنی در استان تعریف شده است، ابراز داشت: برای بهره برداری از این طرح‌ها ۹ هزار و ۴۳ میلیارد ریال اعتبار هزینه می‌شود.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۱۲ پروژه به بهره برداری می‌رسد، افزود: برای این طرح‌ها در مجموع بالغ بر سه هزار و ۴۶۶ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان با بیان اینکه عملیات اجرایی ۲۳ پروژه راهداری طی هفته دولت کلید می‌خورد، ابراز داشت: برای این طرح‌ها نیز پنج هزار و ۵۷۸ میلیارد ریال اعتبار هزینه کرد می‌شود.

منصور کیایی با بیان اینکه تلاش راهداری بر تأمین امنیت جاده‌ای و تسهیل تردد مردم است، تصریح کرد: بهسازی و روکش آسفالت محورهای اصلی و روستایی و تعریض مرمت ابنیه فنی و احداث راه‌های روستایی در برنامه‌های هفته دولت است.

وی افزود: تکمیل و بهسازی محور گرمسار نه حصار، اصلاح نقاط پر تصادف، آغاز عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت محورهای دامغان-شاهرود، محور سمنان-دامغان، محور دامغان-سمنان و بهسازی و روکش آسفالت محور کمربندی سمنان در هفته دولت انجام می‌شود.